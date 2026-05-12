Скрипник: Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає

Олександр Булава — 12 травня 2026, 19:18
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу своєї команди над Олександрією у межах 28 туру чемпіонату України.

Слова фахівця наводить пресслужба луганського клубу.

"Грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, в нас багато молоді, котра повинна себе проявити. Дуже емоційний матч був проти Металіста 1925 тому потрібно було психологічне розвантаження. В цілому, гарно впоралися зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт.

В останніх чотирьох поєдинках ми набрали 10 залікових пунктів. Це приємно. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач в нас вже немає", – сказав він.

Також тренер оцінив шанси Пилипа Будківського стати найкращим бомбардиром чемпіонату.

"Ми розмовляли з ним до матчу. Планували його випустити на поле в другому таймі. Так і зробили. Раді, що Пилип забив гол", – розповів Скрипник.

Зоря після перемоги має в активі 42 бали та посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці першості.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Неманья Андушич пропустить залишок сезону.

Чемпіонат України, УПЛ Віктор Скрипник Зоря Луганськ

