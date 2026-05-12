Скрипник: Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу своєї команди над Олександрією у межах 28 туру чемпіонату України.

"Грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, в нас багато молоді, котра повинна себе проявити. Дуже емоційний матч був проти Металіста 1925 тому потрібно було психологічне розвантаження. В цілому, гарно впоралися зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт.

В останніх чотирьох поєдинках ми набрали 10 залікових пунктів. Це приємно. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач в нас вже немає", – сказав він.