Скрипник: Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу своєї команди над Олександрією у межах 28 туру чемпіонату України.
Слова фахівця наводить пресслужба луганського клубу.
"Грали в суботу, тому вирішили провести ротацію. До того ж, в нас багато молоді, котра повинна себе проявити. Дуже емоційний матч був проти Металіста 1925 тому потрібно було психологічне розвантаження. В цілому, гарно впоралися зі своєю справою. Суперник створив, по суті, лише один момент біля наших воріт.
В останніх чотирьох поєдинках ми набрали 10 залікових пунктів. Це приємно. Мені подобається, що команда не дограє сезон, а саме – грає. Хоча зараз, за великим рахунком, особливих турнірних задач в нас вже немає", – сказав він.
Також тренер оцінив шанси Пилипа Будківського стати найкращим бомбардиром чемпіонату.
"Ми розмовляли з ним до матчу. Планували його випустити на поле в другому таймі. Так і зробили. Раді, що Пилип забив гол", – розповів Скрипник.
Зоря після перемоги має в активі 42 бали та посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці першості.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Зорі Неманья Андушич пропустить залишок сезону.