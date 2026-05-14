Кудрівка обіграла Рух у перенесеному матчі 28 туру УПЛ

У четвер, 14 травня, у Рівному відбувся матч 28 туру УПЛ між Кудрівкою та Рухом. Поєдинок повинен був відбутися ще напередодні, 13 травня, проте гру було перенесено через тривалу повітряну тривогу на заході України.

Господарі здобули мінімальну перемогу 2:1. Долю матчу вирішив дубль Андрія Сторчоуса у стартові 15 хвилин матчу. Все, на що спромігся Рух – це гол престижу від Віталія Романа наприкінці поєдинку.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 14 травня

Кудрівка – Рух – 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Сторчоус, 2:0 – 13 Сторчоус, 2:1 – 86 Роман

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Коллахуазо (46 Гусєв), Фарина, Макоссо (76 Нагнойний), Думанюк, Козак, Сторчоус (65 Світюха), Глущенко (65 Бєляєв), Овусу (84 Лєгостаєв)

Рух: Клименко – Роман, Підгурський, Слюсар (84 Рейляну), Копина – Таллес, Бойко (46 Кітела), Притула – Алмазбеков (47 Рунич), Невес (63 Денисов), Діалло (72 Себро)

Попередження: 21 Слюсар, 43 Підгурський, 45 Таллес, 65 Невес

Нагадаємо, перенесення матчу Кудрівки проти Руху спричинило зміну дати проведення і наступного поєдинку команди: домашня гра проти ЛНЗ відбудеться на 16, а 18 травня.