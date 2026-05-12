Металіст 1925 розписав бойову нічию з Карпатами у 28 турі УПЛ

У вівторок, 12 травня, у Житомирі відбувся матч 28 туру Української Прем'єр-ліги між харківським Металістом 1925 та львівськими Карпатами. Зустріч завершилась внічию – 2:2.

Металіст 1925 вийшов уперед наприкінці першого тайму. 25-річний косовський нападник Батон Забергджа з лінії штрафного майданчика завдав обвідного удару в дальній кут воріт Домчака.

Карпати зуміли відповісти в другій половині зустрічі. Валентин Рубчинський виконав простріл із флангу, який замкнув Амбросій Чачуа.

За кілька хвилин Іван Калюжний сфолив у власному штрафному майданчику на Чеберу Алькайні, і арбітр після перегляду VAR призначив одинадцятиметровий удар. Пенальті впевнено реалізував Чачуа, оформивши дубль.

Металіст 1925 за п'ять хвилин зміг зрівняти рахунок – голом відзначився Петер Ітодо. 22-річний нігерійський нападник у дотик замкнув передачу партнера.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 12 травня

Металіст 1925 (Харків) – Карпати (Львів) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Забергджа, 1:1 – 52 Чачуа, 1:2 – 59 Чачуа (пен), 2:2 – 65 Ітодо

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний, Забергджа (Антюх, 75), Кастільо (Мба, 86), Аревало (Чурко, 17, Когут, 86), Рашиця (Арі Моура, 75), Ітодо.

Карпати: Домчак, Сич, Бабогло, Стецьков, Лях, Едсон (Булеза, 72), Чачуа, Рубчинський (Шах, 80), Костенко (Мірошніченко, 90), Алькайн (Квасниця, 80), Карабін (Ерікі, 71).

Попередження: Салюк, 27, Забергджа, 45, Ітодо, 49, Калюжний, 59 – Стецьков, 49, Костенко, 70.

Харківський клуб після нічиєї втратив п'яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, Металіст 1925 з 47 балами наразі йде шостим. Карпати маючть в активі 38 очок та посідають дев'яте місце.

