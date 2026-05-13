Шахтар впевнено обіграв Оболонь у 28 турі УПЛ

У середу, 13 травня, відбувся черговий матч 28 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Шахтар переграв Оболонь.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Поєдинок почався трохи пізніше запланованого часу через повітряну тривогу. Шахтар забив два швидких голи на початку першого тайму зусиллями Мейрелліша та Грама, а до перерви зустріч ще кілька разів було призупинено через загрозу повітряної атаки.

Згодом поєдинок все ж відновився, що більше на "користь" пішло Оболоні, яка забила під самісіньку перерву, скоротивши відставання у рахунку.

У другому таймі команди довго не забивали, а вже на 90-й хвилині Мар'ян Швед зняв остаточні питання щодо переможця протистояння. У підсумку Оболонь із 25-ма заліковими балами залишилася на 12-й сходинці турнірної таблиці, Шахтар, який ще у попередньому турі оформив чемпіонство, має в активі вже 69 очок.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 13 травня

Шахтар – Оболонь 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 9 Мейрелліш, 2:0 – 14 Грам, 2:1 – 44 Чех, 3:1 – 90 Швед

Шахтар: Баглай, Грам, Назарина, Матвієнко, Азаров, Очеретько, Марлон (Ізакі, 69), Педріньйо (Швед, 80), Проспер (Кауан Еліас, 69), Мейрелліш, Невертон

Оболонь: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Суханов, Третьяков, Чех, Волохатий, Мединський, Лях (Теслюк, 63)

Попередження: Невертон (86), Азаров (87) – Чех (23), Лях (49)

Напередодні ЛНЗ переміг Полтаву, а Динамо здолало Колос. Водночас поєдинок Кудрівка – Рух було перенесено на 14 травня.