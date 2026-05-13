Матч УПЛ Кудрівка – Рух перенесли на інший день

Матч 28 туру УПЛ сезону-2025/26 між Кудрівкою та львівським Рухом у середу, 13 травня, не відбудеться.

Про це повідомляє УПЛ ТБ.

Матч у Рівному повинен був розпочатися у середу, 13 травня, о 13:00 за київським часом. Проте через затяжну повітряну тривогу на заході України було ухвалене рішення про перенос матчу на інший день. Очікується, що поєдинок відбудеться у четвер, 14 травня. Точний час початку матчу наразі не відомий.

Нагадаємо, що ще два матчі 28 туру УПЛ, Динамо – Колос і ЛНЗ – Полтава через повітряну тривогу розпочалися із запізненням.

Нагадаємо, наразі Кудрівка та Рух ідуть у зоні перехідних матчів УПЛ, посідаючи 13 і 14 місця у турнірній таблиці чемпіонату України відповідно.