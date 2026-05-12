Олександрія програла Зорі та втратила шанси зберегти прописку в УПЛ

У вівторок, 12 травня, відбувся матч 28-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Олександрія зазнала поразки від Зорі.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь луганців.

Господарів поля в поєдинку проти Зорі влаштовала лише перемога. У разі поразки або нічиєї "містяни" втрачали останні шанси залишитися в УПЛ.

У першому таймі жодній з команд не вдалося поцілити у ворота. Усі голи глядачі побачили у другій половині гри.

На 55-й хвилині гості отримали право на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Пилип Будківський. Форвард Зорі забив 12-й гол у чемпіонаті та зрівнявся з лідером бомбардирської гонки, динамівцем Матвієм Пономаренком.

Через 20 хвилин Зоря подвоїла перевагу після дальнього удару Петара Мінчіна. Проте одразу ж Олександрія повернула інтригу. Хавбек "містян" Теді Цара скористався помилкою захисників Зорі та скоротив розрив у рахунку.

Наприкінці зустрічі Олександрія залишилася у меншості – червону картку отримали захисники Данило Скорко та португалець Кампос. Втім, до фінального свистка рахунок не змінився. Зоря здобула перемогу, відправивши срібного призера минулого чемпіонату до Першої ліги.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 12 травня

Олександрія – Зоря 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Будківський (з пенальті), 0:2 – 75 Мічін, 1:2 – 77 Цара

Попередження: Скорко, 30, Кампуш, 90+3 – Саллієу, 25, Жуніньйо, 45

Вилучення: Скорко, 85 (друге попередження), Кампуш, 90+5 (друге попередження)

Олександрія: Макаренко – Власюк, Беїратче, Кампуш, Бутко (Родрігеш, 62), Скорко – Ндіага, Булеца (Мишньов, 81), Ващенко (Шоста, 85), Цара – Кастільйо (Кремчанін, 62).

Зоря: Сапутін – Жуніньйо, Башич (Ескінья, 80), Джордан, Малиш – Єлавич (Попара, 66), Дришлюк, Саллієу (Мічін, 66), Горбач (Будківський, 46) – Задорожний (Слесар, 46), Верлей.

У турнірній таблиці Олександрія залишилася на 15-му місці, маючи в активі 13 очок. Зоря набрала 42 бали та посідає 8-му сходинку.

Нагадаємо, що першою втратила шанси залишитися в УПЛ Полтава, яка у попередньому турі програла Шахтарю (0:4).