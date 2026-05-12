Полісся програло Епіцентру в драматичному матчі 28 туру УПЛ

У вівторок, 12 травня, у Тернополі відбувся матч 28 туру УПЛ між Епіцентром і Поліссям. Поєдинок несподівано завершився перемогою господарів із рахунком 3:2.

Перший тайм матчу голів не приніс, усі найцікавіші події почали розгортатися одразу по перерві. Спершу Епіцентр забив два голи за 5 хвилин, проте досить швидко Поліссю вдалося здійснити камбек, також забивши 2 голи за 5 хвилин.

Втім, господарі все ж здобули перемогу: на 88-й хвилині Хоакінете оформив дубль, реалізувавши пенальті. На восьмій компенсованій до другого тайму хвилині Полісся могло уникнути поразки, проте Едуард Сарапій пенальті не реалізував.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 12 травня

Епіцентр – Полісся – 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Хоакінете, 2:0 – 54 Танчик, 2:1 – 59 Коч, 2:2 – 64 Назаренко, 3:2 – 88 Хоакінете (з пенальті)

Епіцентр: Федотов, Григоращук, Ніл, Ліповуз (68 Миронюк), Климець, Запорожець, Себеріо, Кирюханцев (83 Супряга), Лучкевич (46 Танчик), Хоакінете (90+9 Олівейра), Сидун (90+9 Ковалець)

Полісся: Бущан, Михайліченко, Сарапій, Краснічі, Майсурадзе (67 Кравченко), Бабенко, Федор (55 Філіппов), Андрієвський, Брагару (55 Назаренко), Гуцуляк (60 Емерлаху), Гайдучик (55 Краснопір)

Попередження: 90+1 Михайличенко

Раніше Олександрія зазнала поразки від Зорі та достроково вилетіла з УПЛ.