ЛНЗ переграв Полтаву та повернувся на 2 місце в УПЛ

У середу, 13 травня, у Черкасах відбувся матч 28 туру Української Прем'єр-ліги між місцевим ЛНЗ та Полтавою.

У впевненому стилі черкаський ЛНЗ здобув перемогу над Полтавою. Господарі швидко захопили ініціативу, вийшовши вперед уже на 8-й хвилині завдяки влучному удару Твердохліба.

Після перерви полтавці намагалися відігратися, проте на 73-й хвилині Кузик подвоїв перевагу черкащан, встановивши остаточний рахунок 2:0.

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 13 травня

ЛНЗ Черкаси – Полтава 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 8 Твердохліб, 2:0 – 73 Кузик

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик, Дідик, Рябов (87 Дайко), Пастух (78 Адам), Твердохліб (61 Танковський), Ассінор (78 Кравчук), Микитишин (61 Яшарі).

Полтава: Мінчев, Ухань (46 Бужин), Підлепич, Місюра, Савенков, Даниленко, Плахтир (72 Марусич), Галенков, Одарюк (70 Вівдич), Сад (81 П'ятов), Сухоручко (70 Кобзар).

Попередження: Рябов, 54.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі ЛНЗ повернувся на 2 місце в турнірній таблиці УПЛ, скориставшись поразкою Полісся від Епіцентра.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, раніше в межах 28 туру Кривбас обіграв Верес, Металіст 1925 розписав бойову нічию з Карпатами, а Полісся програло Епіцентру.