Апогей інтриги за чемпіонство, друге фіаско Динамо, переможна серія Карпат: підсумки 23 туру УПЛ

В Українській Прем'єр-лізі відбулися матчі 23-го туру. Великодні свята не завадили командам елітного дивізіону продемонструвати безкомпромісну боротьбу на футбольному полі.

"Чемпіон" у традиційному огляді підбиває підсумки туру, що завершився.

П'ятниця, 10 квітня

Субота, 11 квітня

Неділя, 12 квітня

Понеділок, 13 квітня

Полісся вдруге розгромило Полтаву, а Рух відібрав очки у Колоса

Поєдинок у Кропивницькому між Полтавою та Поліссям відкривав програму 23-го туру УПЛ. Головний тренер "вовків" Руслан Ротань провів ротацію складу, надавши резервістам шанс проявити себе.

Футболісти Полісся без особливих зусиль забили чотири м'ячі у ворота Полтави, повторивши результат поєдинку в першому колі.

Львівський Рух набрав перше очко у 2026 році. Підопічні Івана Федика вирвали нічию у Колоса на останній хвилині основного часу. Рятівником "жовто-чорних" став орендований у Карпат нападник Ігор Невес.

Колос практично втратив шанси поборотися за єврокубкове місце. Натомість Рух довів, що його зарано списувати з рахунків. Львів'яни ще поборяться за збереження прописки в еліті.

Четверта поспіль перемога Карпат

Команда Франа Фернандеса продовжує тішити вболівальників львівського клубу. У 23-му турі "зелено-білі" в меншості обіграли Олександрію. Під керівництвом іспанця "леви" здобули чотири перемоги у шести поєдинках. Для порівняння, у першій частині чемпіонату Карпати виграли таку ж кількість матчів, але у 17 турах.

Втім, не обійшлося без чергового суддівського скандалу. На 90-й хвилині зустрічі стався спірний епізод у штрафному майданчику Карпат, на який звернув увагу головний тренер Олександрії Володимир Шаран. На думку фахівця, арбітр матчу Микола Балакін мав призначати пенальті за гру рукою футболіста львів'ян. У підсумку керівництво "містян" звернулося до УАФ з проханням оприлюднити переговори суддів матчу.

Металіст 1925 скористався проблемами Динамо

У співголовному матчі туру зустрічалися сусіди по турнірній таблиці – Динамо і Металіст 1925. Обидві команди грали без своїх лідерів Матвія Пономаренка та Івана Калюжного. Втрата головного бомбардира болюче вдарила по "біло-синіх". Виявилося, що Герреро не може бути повноцінною заміною 20-річному нападнику.

Переможний гол за Металіст 1925 забив Денис Антюх, який свого часу не зміг закріпитися в Динамо. Джокер Младена Бартуловича приніс "жовто-синім" історичну вікторію, адже раніше харків'яни жодного разу не перемагали киян.

Друга поспіль поразка Динамо ускладнила завдання боротьби за найвищі нагороди чемпіонату. Ба більше, кияни ризикують опинитися поза єврокубковим четвертим місцем, адже Металіст 1925 відстає лише на три бали та має гру в запасі.

Хто опиниться в зоні перехідних матчів?

Якщо з лідерами та дуетом аутсайдерів все зрозуміло, то в зоні перехідних матчів не все так однозначно. Група команд із середини турнірної таблиці може продовжити сезон у плейоф.

Верес перервав п'ятиматчеву безвиграшну серію, завдавши поразки Оболоні. Натомість "пивовари" навесні здобули лише дві перемоги (одну з них технічну над Олександрією). У киян попереду поєдинки з прямими конкурентами, в яких не бажано втрачати дорогоцінні очки.

Кудрівка взимку суттєво підсилилася, щоб зберегти місце в еліті. Проте результати команди з Чернігівщини не вражають. У 23-му турі дебютант УПЛ на останніх хвилинах втратив нічию з Кривбасом, який все ще претендує на четверте місце.

Епіцентр поступився на виїзді Зорі, не дорахувавшись життєво важливих очок. Підопічні Сергія Нагорняка за підсумком сезону теж ризикують опинитися поза топ-12.

ЛНЗ та Шахтар зберегли інтригу на чемпіонство

У центральному поєдинку 23-го туру зустрілися головні фаворити на "золото" УПЛ – ЛНЗ та Шахтар. Поєдинок виправдав очікування вболівальників та експертів, тримаючи в напрузі до фінального свистка. Навіть північні сусіди не змогли зіпсувати футбольне свято в Черкасах через повітряну тривогу.

Шахтар був близьким до реваншу, за принизливу поразку (1:4) в першому колі. Втім, підопічним Віталія Пономарьова ніколи не бракувало бійцівських якостей. У підсумку бойова результативна нічия, яка зберігає інтригу в боротьбі за чемпіонство.

Найкращі бомбардири УПЛ сезону-2025/26

Матвій Пономаренко через дискваліфікацію не зміг поповнити свій бомбардирський доробок. Однак конкуренти теж не скористалися відсутністю нападника Динамо. На четверте місце піднявся півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус, який проводить дебютний сезон в УПЛ. Топ-5 також поповнив форвард ЛНЗ Марк Ассінор.

Матвій Пономаренко (Динамо) – 9 (11 матчів)

Пилип Будківський (Зоря) – 9 (20)

Бабукар Фаал (Карпати, Рух) – 9 (23)

Андрій Сторчоус (Кудрівка) – 8 (20)

Марк Ассінор (ЛНЗ) – 8 (21)

Микола Гайдучик (Полісся) – 8 (23)

Егіналду (Шахтар) – 7 (12)

Неманья Андушич (Зоря) – 7 (18)

Проспер Обах (Шахтар, ЛНЗ) – 7 (18)

Єгор Твердохліб (ЛНЗ, Кривбас) – 7 (19)

Карлос Парако (Кривбас) – 7 (22)

Бруніньйо (Карпати) – 7 (22)

Юрій Климчук (Колос) – 7 (23)

Верхня частина турнірної таблиці не зазнала змін. ЛНЗ та Шахтар продовжують лідирувати, маючи в активі по 51 очку. При цьому в особистих зустрічах переважають черкащани.

Полісся на 5 очок випереджає Динамо. У боротьбі за "бронзу" житомиряни виглядають фаворитами.

Наступний 24-й тур УПЛ стартує у п'ятницю, 17 квітня. У матчі-відкритті Динамо зіграє проти Зорі. У центральному поєдинку Шахтар зустрінеться з Поліссям. Цікавим обіцяє бути гра у Ковалівці, де Колос прийматиме ЛНЗ.