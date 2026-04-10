Полісся розгромило Полтаву у 23 турі УПЛ

У п'ятницю, 10 квітня, стартував 23-й тур Української Прем'єр-ліги. Полтава у номінально домашньому поєдинку в Кропивницькому поступилася Поліссю.

Зустріч завершилася з рахунком 0:4.

На 10-й хвилині арбітр після перегляду ВАР призначив пенальті у ворота господарів за гру рукою. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Олексій Гуцуляк. За кілька хвилин Олександр Андрієвський подвоїв перевагу Полісся, замкнувши головою передачу з флангу.

На 30-й хвилині Андрієвський виходив віч-на-віч із голкіпером, проте його збив Євген Місюра, за що останній отримав червону картку. Штрафний ефектно реалізував Едуард Сарапій, який потужно пробив у кут воріт.

У другій половині остаточний рахунок у зустрічі встановив грузинський захисник Гіоргі Майсурадзе. Оборонець увірвався до штрафного майданчика, обіграв суперника та пробив повз воротаря.

Зазначимо, що на 84-й хвилині гру перервали через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 10 квітня

СК Полтава – Полісся (Житомир) 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 10 Гуцуляк (пен), 0:2 – 14 Андрієвський, 0:3 – 34 Сарапій, 0:4 – 71 Майсурадзе

Вилучення: Місюра, 33

Полтава: Мінчев, Бужин, Савенков, Місюра, Ухань (Коцюмака, 78), Дорошенко (Сад, 78), Даниленко (Плахтир, 78), Одарюк, Кононов, Кобзар (Підлепич, 35), Сухоручко

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій (Панчишин, 46), Чоботенко (Кобернюк, 64), Майсурадзе, Краснічі, Федор (Філіппов, 64), Андрієвський (Шепелєв, 46), Гуцуляк (Леднєв, 64), Брагару, Гайдучик

Перемога дозволила Поліссю набрати 46 очок у турнірній таблиці чемпіонату. Команда наразі посідає третє місце, на п'ять балів випереджаючи Динамо, у якого ще гра у запасі. Полтава з 10 очками йде останньою.

Турнірна таблиця УПЛ