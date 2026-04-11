Верес впевнено обіграв Оболонь у принциповому дербі УПЛ

Ігрову програму 23-го туру УПЛ-2025/26 у суботу, 11 квітня, завершив матч у Рівному, де місцевий Верес приймав Оболонь.

У першій половині зустрічі команди не подарували уболівальникам голів. Першого результативного удару у поєдинку довелось чекати аж 73 хвилини, коли Ндукве розмочив нулі на табло стадіону "Авангард".

Ще через 12 хвилин Харатін подвоїв перевагу рівнян завдяки реалізованому пенальті.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 11 квітня

Верес – Оболонь 2:0

Голи: 1:0 – 73 Ндукве, 2:0 – 85 Харатін (п)

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот, Вовченко (Чечер, 90), Сміян, Харатін, Бойко (Нійо, 90+2), Кльоц (Фабрісіу), Гонсалвеш (де Жезус Ліма, 83), Шарай, Ндукве (Стень, 83).

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Семенов, Приймак, Полегенько (Бичек, 86), Третяков (Нестеренко, 77), Мороз (Чех, 77), Волохатий, Мединський, Устименко (Слободян, 61), Теслюк (Лях, 61).

Попередження: Вовченко, 71

Рівненський клуб завдяки домашній перемозі набрав вже 26 балів та випередив Оболонь у турнірній таблиці УПЛ. У "пивоварів" залишається 25 очок. Верес посідає 10-те місце, а Оболонь – 11-те.

Напередодні львівські Карпати вдома обіграли Олександрію, а київське Динамо несподівано зазнало другої поразки поспіль. На цей раз команда Ігоря Костюка поступилась харківському Металісту 1925.