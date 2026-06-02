Не був переконливий: Шовковський пояснив, чому не випускав Пономаренка в Динамо

Екстренер київського Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому під час своєї роботи не підпускав в основу 20-річного нападника Матвія Пономаренка.

Про це він розповів у коментарі ютуб-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

"Ми ж дивимося не тільки, що він може забивати... Просто не хочеться зараз в деталі такі вдаватися. Але проблема із зайвою вагою дійсно в нього є. Він має себе контролювати. До речі, це важливо. Тому що коли тобі 20 років, це набагато простіше. А коли тобі вже буде за 25-26 років – це буде велика його проблема. Йому треба буде контролювати майже все навколо себе. Тим більше якщо, я так розумію, в нього ще, можливо, генетично є до цього схильність. Він з нами тренувався. Я ж дивлюся про те, наскільки він якісно виконує всі ті дії при підготовці до матчу. Я ж кажу, не хочу вдаватися в деталі такі моменти, бо це неправильно", – сказав він.

Шовковський заявив, що Пономаренко був непереконливим під час тренувального процесу.

"Він не був переконливий. У нас на кожному тренуванні є і техніко-тактичні дії, і метраж, який пробігає гравець під час тренування. Його інтенсивність. Пульс у кожного може бути окремий. У одного він може підніматися до 160 і далі не йти. А інший може підходити до 180-200. Це вже індивідуальні особливості кожного гравця. Ми говоримо про інтенсивність дій, кількість прискорень, кількість пригальмовувань, обсяг роботи на максимальних та мінімальних швидкостях. Тобто ці показники були у нього одні з найнижчих", – підсумував тренер.

На думку Шовковського, показником рівня Пономаренка стане наступний сезон.

"Показником, до речі, буде для Пономаренка наступний сезон. Тому що перше, на емоціях, на вдалих діях, коли все йде. Це якраз буде той момент, який характеризує, наскільки це було закономірно. Чи не був це такий період, чи не був це просто всплеск якихось позитивних емоцій. Всім гравцям хочеться побажати, щоб вони не зациклювалися на результаті. Ні в якому разі. Тому що результат – це квінтесенція дій на футбольному полі, при підготовці", – заявив Шовковський.

Пономаренко у поточному сезоні УПЛ забив 13 голів у 15 матчах, чого виявилося достатньо для того, щоби стати найкращим бомбардиром чемпіонату.

Нагадаємо, що Олександр Шовковський був звільнений наприкінці осені 2025 року з посади головного тренера Динамо. Нещодавно він зізнавався, що залишається дотичним до клубу.