Колос та Рух розписали мирову в 23 турі УПЛ

У п'ятницю, 10 квітня, відбувся другий матч 23-го туру Української Прем'єр-ліги. Рух та Колос на Арені Львів зіграли внічию.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Перша половина зустрічі минула без забитих м'ячів і відзначилася лише жовтою карткою Клайвера. Здавалося, що підопічні Руслана Костишина вже гарантували собі перемогу, коли на 86-й хвилині Еліас вдало відгукнувся на передачу Тахірі.

Проте львів'яни продемонстрували характер і врятувалися від поразки під самісіньку завісу поєдинку. На 90-й хвилині Невес після пасу Кітели своїм влучним ударом вирвав для команди нічийний результат.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 10 квітня

Рух – Колос 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 86 Еліас, 1:1 – 90 Невес

Попередження: Клайвер (28)

Рух: Герета, Кітела, Товарницький, Підгурський, Киричок, Бойко, Клайвер, Таллес, Притула (Невес, 46), Діалло (Дзюнь, 60; Кирикович, 76), Тутті (Рунич, 60).

Колос: Пахолюк, Понєдєльнік, Козік, Бурда, Рухадзе, Еліас, Кане (Алефіренко, 68), Гагнідзе (Степаненко, 89), Денісенко (Станковскі, 46), Гусол, Климчук (Тахірі, 46).

Після цього матчу команда Руслана Костишина піднялася на 6 місце в чемпіонаті, відстаючи від Металіста 1925 лише на 1 очко. Рух залишається у зоні вибування та посідає 14 місце, маючи 20 очок за 23 тури.

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, Полісся з розгромним рахунком здолало Полтаву.