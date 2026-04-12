Олександрія просить УАФ оприлюднити переговори арбітрів та відео ВАР у грі з Карпатами

Керівництво футбольного клубу Олександрія звернулося до Комітету арбітрів Української асоціації футболу з проханням оприлюднити відеозаписи з камер системи VAR та аудіозаписи переговорів суддів під час виїзного матчу 23 туру чемпіонату України проти львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"З метою забезпечення принципів прозорості та єдиного підходу до оцінки і трактування ігрових епізодів, а також з урахуванням практики Комітету арбітрів УАФ щодо оприлюднення матеріалів VAR у резонансних моментах матчів, клуб просить: надати відеозаписи відповідного епізоду з усіх доступних ракурсів системи VAR; надати аудіозаписи переговорів між арбітром матчу та арбітрами VAR під час розгляду зазначеного епізоду; забезпечити оприлюднення зазначених матеріалів у порядку, аналогічному практиці, яка вже застосовується Комітетом арбітрів УАФ при розгляді спірних епізодів матчів Української Прем'єр-ліги. Клуб також розраховує на надання публічної та вичерпної позиції Комітету арбітрів УАФ щодо оцінки зазначеного епізоду, а також інформування про результати його розгляду".

Звернення стосується епізоду на 90-й хвилині поєдинку. Олександрійці стверджують, що гравець Карпат зіграв рукою у власному штрафному майданчику, однак головний арбітр матчу Микола Балакін та арбітр VAR Олександр Омельченко не призначили пенальті.

В Олександрії наголосили, що арбітр VAR Омельченко у поточному сезоні працював на кількох матчах за участю команди, де ухвалювалися рішення не на користь клубу, зокрема у грі 1/16 фіналу Кубку України проти київського Динамо (2:1 на користь киян) та матчі 18 туру УПЛ проти харківського Металіста 1925 (1:0 – поразка "містян").

"Зі свого боку зазначаємо, що арбітр VAR Олександр Володимирович Омельченко у поточному сезоні також був залучений до роботи на низці матчів за участю ФК Олександрія, зокрема: у матчі 1/16 фіналу Кубку України проти ФК Динамо (Київ) (17.09.2025) – у якості головного арбітра, де на 35-й хвилині мав місце ігровий епізод у штрафному майданчику гостей, пов'язаний із можливим порушенням Правил гри та призначенням пенальті; У матчі 18-го туру УПЛ Металіст-1925 (м. Харків) – Олександрія (28.02.2026) – у якості арбітра VAR, де на 80-й хвилині розглядався епізод, за підсумками якого головним арбітром матчу Андрієм Коваленком було призначено пенальті у ворота ФК Олександрія в ситуації, що за своїм характером є співставною з епізодом, який мав місце у матчі проти ФК Карпати".

Нагадаємо, 11 квітня, Карпати перемогли Олександрію на домашньому стадіоні з рахунком 2:0 в 23 турі УПЛ. Забитими м'ячами відзначилися Ян Костенко на 75-й хвилині та Жан Педрозу в доданий час.

Обидві команди догравали матч у меншості: на 73-й хвилині другу жовту картку отримав гравець "левів" Денис Мірошніченко, а на 87-й арбітр вилучив захисника "містян" Миколу Огаркова.