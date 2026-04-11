Олександрію не хочуть бачити в УПЛ: Шаран – про поразку Карпатам у 23 турі
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку команди Карпатам у 23 турі УПЛ, наголосивши, що арбітр не зарахував чистий пенальті у ворота львівського клубу.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"А що тут коментувати? Рука гравця Карпат у штрафному майданчику, а Балакін навіть дивитися не пішов. Уся Україна бачить. Зрозуміло тоді. Не хочуть бачити Олександрію в УПЛ.
Пам'ятаю, у матчі проти Металіста 1925 був такий самий момент, але у наші ворота дали пенальті і ми програли", – сказав Шаран.
Карпати з 32 очками розташувались на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Олександрія посідає передостаннє місце, маючи в активі 12 балів.
Нагадаємо, напередодні стартову гру туру зіграли у Кропивницькому, де Полтава поступилась Поліссю.