Олександрію не хочуть бачити в УПЛ: Шаран – про поразку Карпатам у 23 турі

Олексій Мурзак — 11 квітня 2026, 16:53
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку команди Карпатам у 23 турі УПЛ, наголосивши, що арбітр не зарахував чистий пенальті у ворота львівського клубу.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"А що тут коментувати? Рука гравця Карпат у штрафному майданчику, а Балакін навіть дивитися не пішов. Уся Україна бачить. Зрозуміло тоді. Не хочуть бачити Олександрію в УПЛ.

Пам'ятаю, у матчі проти Металіста 1925 був такий самий момент, але у наші ворота дали пенальті і ми програли", – сказав Шаран.

Карпати з 32 очками розташувались на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Олександрія посідає передостаннє місце, маючи в активі 12 балів.

Нагадаємо, напередодні стартову гру туру зіграли у Кропивницькому, де Полтава поступилась Поліссю.

