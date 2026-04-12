Кривбас вирвав перемогу у Кудрівки на останніх хвилинах матчу 23 туру УПЛ

Криворізький Кривбас на виїзді переміг Кудрівку в межах 23-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 2:1 на користь криворіжців.

Гості відкрили рахунок на 33-й хвилині зустрічі. Венесуельський форвард Кривбасу Парако скористався помилкою захисника Кудрівки Мирослава Сердюка та реалізував вихід сам на сам з голкіпером.

У другій половині матчу команда з Чернігівщини намагалася відігратися. Зусилля підопічних Василя Баранова принесли результат на 81-й хвилині. Головний бомбардир Кудрівки Андрій Сторчоус відновив паритет. Для 31-річного півзахисника цей м'яч став 8-м у сезоні.

За кілька хвилин Сторчоус міг стати героєм матчу та принести Кудрівці перемогу, але не реалізував свій момент. Натомість Кривбас завдяки голу Ярослава Шевченка на 89-й хвилині вирвав перемогу.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 12 квітня

Кудрівка – Кривбас 1:2 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Парако, 1:1 – 81 Сторчоус, 1:2 – 89 Шевченко

У турнірній таблиці Кривбас посідає 6 місце, маючи в активі 37 очок після 23-х поєдинків. Кудрівка залишилася на 13-й сходинці з 21-ма заліковим пунктом.

Напередодні в межах 23-го туру УПЛ Металіст 1925 сенсаційно переміг Динамо, Карпати переграли Олександрію, а Верес здолав Оболонь.