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Шовковський: Перемога Динамо в Кубку України – не така вже й велика заслуга Костюка

Олег Дідух — 2 червня 2026, 23:23
Шовковський: Перемога Динамо в Кубку України – не така вже й велика заслуга Костюка
Олександр Шовковський
ФК Динамо Київ

Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зізнався, що йому не подобається поведінка його наступника, Ігоря Костюка.

Слова Шовковського наводить Пряма червона.

"Ігор Суркіс це підкреслив і особисто подякував мені після фіналу Кубку України. На відміну від Ігоря Костюка, який просто сказав, що ми це зробили. Проте обіграти трьох представників ПФЛ — не така вже й велика заслуга для тренера.

Костюк говорить про свої досягнення через порівняння, але це неправильно. На тій самій післяматчевій пресконференції він сказав, що отримав команду, яка перебувала на 7 місці. Коли він очолив Динамо, відставання від першого місця становило 10 очок. На момент, коли Костюк давав це інтерв'ю, відставання збільшилося до 18 очок. Вибачте, але треба бути об'єктивним. Я ніколи не акцентував увагу на роботі попереднього тренера. Тому мені й усьому нашому тренерському штабу було дуже неприємно це чути", – заявив фахівець.

Нагадаємо, Шовковський покинув Динамо наприкінці листопада минулого року. Під керівництвом Костюка Динамо виграло Кубок України та завершило чемпіонат УПЛ на 4 місці.

Динамо Київ Олександр Шовковський

Олександр Шовковський

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