Шовковський: Перемога Динамо в Кубку України – не така вже й велика заслуга Костюка

Колишній головний тренер Динамо Київ Олександр Шовковський зізнався, що йому не подобається поведінка його наступника, Ігоря Костюка.

Слова Шовковського наводить Пряма червона.

"Ігор Суркіс це підкреслив і особисто подякував мені після фіналу Кубку України. На відміну від Ігоря Костюка, який просто сказав, що ми це зробили. Проте обіграти трьох представників ПФЛ — не така вже й велика заслуга для тренера.

Костюк говорить про свої досягнення через порівняння, але це неправильно. На тій самій післяматчевій пресконференції він сказав, що отримав команду, яка перебувала на 7 місці. Коли він очолив Динамо, відставання від першого місця становило 10 очок. На момент, коли Костюк давав це інтерв'ю, відставання збільшилося до 18 очок. Вибачте, але треба бути об'єктивним. Я ніколи не акцентував увагу на роботі попереднього тренера. Тому мені й усьому нашому тренерському штабу було дуже неприємно це чути", – заявив фахівець.