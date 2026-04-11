Карпати у матчі з двома вилученнями переграли Олександрію у 23 турі УПЛ

У суботу, 11 квітня, 23 тур Української Прем'єр-ліги продовжився матчем у Львові, де місцеві Карпати переграли Олександрію.

Зустріч завершилась з рахунком 2:0.

У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, однак голкіпери Назар Домчак і Назар Макаренко зіграли на висоті.

На 73-й хвилині гри Карпати залишилися в меншості – другу жовту картку отримав Денис Мірошніченко. Ювілейний, 300-й поєдинок для гравця завершився вилученням.

Попри це, "зелено-білі" в наступній атаці вийшли вперед. Фаал розігнав атаку львів'ян, вчасно віддав на Ксебера Алькаїна, який у штрафному майданчику знайшов Яна Костенка. 22-річний півзахисник головою переправив м'яч у сітку воріт.

На 87-й хвилині команди залишились у рівних складах. Карабін виходив віч-на-віч з голкіпером, проте був збитий Миколою Огарковим. За це арбітр вилучив 21-річного захисника.

У доданий час остаточний рахунок у грі встановив Жан Педрозу, який увірвався у штрафний майданчик і потужно пробив у кут воріт.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 11 квітня

Карпати (Львів) – Олександрія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 75 Костенко. 2:0 – 90+2 Педрозу

Карпати: Домчак, Адамюк, Холод, Лях, Мірошніченко, Сапуга (Ерікі, 62), Чачуа (Жан Педрозу, 86), Бруніньйо (Сич, 77), Костенко (Карабін, 86), Пауло Вітор (Алькайн, 62), Фаал.

Олександрія: Макаренко, Огарков, Боль, Кампос, Бутко (Родрігеш, 80), Ващенко (Хуссейн, 80), Мишньов (Шулянський, 80), Матеус (Булеца, 69), Ндіага, Кастільйо, Теді Цара (Андрейчик, 55).

Попередження: Сапуга, 41, Мірошніченко, 45+1, Бруніньйо, 56 – Ващенко, 45+1.

Вилучення: Мірошніченко, 73 – Огарков, 87

Карпати з 32 очками розташувались на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату. Олександрія посідає передостаннє місце, маючи в активі 12 балів.

Нагадаємо, напередодні стартову гру туру зіграли у Кропивницькому, де Полтава поступилась Поліссю.