Зоря мінімально перемогла Епіцентр у 23 турі УПЛ

У неділю, 12 квітня, відбувся матч 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Зоря перемогла Епіцентр.

Зустріч у Києві завершилася з рахунком 1:0.

Підопічні Віктора Скрипника відкрили рахунок після розіграшу кутового на 33-й хвилині матчу. Перший удар головою у виконанні Кушніренка прийняла на себе поперечина, а на добиванні найспритнішим виявився бразилець Джордан.

У другому таймі Зоря зуміла зберегти переможний рахунок, попри усі намання суперника вирвати нічию. Зазначимо, що у першому колі "чорно-білі" перемогли дебютантів УПЛ з рахунком 2:1.

Чемпіонат України – УПЛ

23 тур, 12 квітня

Зоря – Епіцентр 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 33 Джордан

Попередження: Овусу, 40, Гусєв, 73, Нагнойний, 84 – Каменський, 57, Вілівальд, 62, Бекавац, 66

Зоря: Турбаєвський – Жуніньйо, Ескінья, Джордан, Пердута (Дришлюк, 46) – Малиш, Кушніренко – Слесар (Попара, 62), Бах (Анджушич, 46), Горбач (Задорожний, 90+2) – Будківський

Епіцентр: Білик – Климець, Кош, Мороз, Лучкевич (Григоращук, 76) – Запорожець (Маткевич, 65), Себеріо (Беженар, 86) – Сіфуентес, Миронюк (Демченко, 76), Сидун – Супряга (Ковалець, 65)

Завдяки цій перемозі Зоря піднялася на 8 місце в турнірній таблиці, набравши 32 очки. Епіцентр з 23 балами залишився на 12-й сходинці.

Нагадаємо, що недільну програму 23-го туру відкрив поєдинок у Рівному, де Кривбас вирвав перемогу у Кудрівки.