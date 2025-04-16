Реал спробує відігратися в Мадриді, інтрига в матчі Інтер – Баварія: що для нас готує Ліга чемпіонів

У середу, 16 квітня в Європі відбудуться заключні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У Мілані Інтер прийме мюнхенську Баварію, а в Мадриді Реал спробує зробити камбек у грі з Арсеналом.

"Чемпіон" представляє пари команд, які вийдуть на поле сьогодні ввечері.

Реал не раз робив камбеки в головному і найпрестижнішому єврокубку, але навіть мадридцям не вдавалося відіграти дефіцит у три м'ячі після першого матчу. При цьому "вершковим" ще пощастило в першому матчі в Лондоні.

Деклан Райс оформив дубль двома класними ударами зі штрафних, а Мікель Меріно довів рахунок до розгромного. У матчі-відповіді Реал має зробити щось особливе, щось неймовірне. Щоправда, якщо в цьому турнірі й трапляються дива, то зазвичай це відбувається на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" – домашній арені "королівського клубу".

Минулої неділі Реал здобув дуже важку перемогу в національній першості з мінімальним рахунком (1:0) над Алавесом, який перебуває внизу турнірної таблиці й бореться за виживання в еліті. Гра була відзначена обопільними вилученнями. Вирішального удару в цьому матчі на 34-й хвилині завдав Едуардо Камавінга.

Гра показала, що команда Карло Анчелотті, як і раніше, перебуває в кризі, виходу з якої не видно. Проблеми в грі позначається і на становищі команди в турнірній таблиці. Реал відстає на 4 очки від Барселони в чемпіонаті Іспанії, а сьогодні може завершити виступи й у Лізі чемпіонів.

Водночас керманич Арсенала Мікель Артета прекрасно розуміє, з чим доведеться зіткнутися його команді в Мадриді. Англійській команді належить показати свій максимальний рівень, щоб зберегти перевагу і вийти в півфінал.

Минулої суботи Арсенал втратив очки в матчі з середняком Брентфордом (1:1) і остаточно розлучився з мріями про титул чемпіона Англії. Відставання від Ліверпуля в турнірній таблиці АПЛ уже становить 13 очок – 63 проти 76.

На гол Партея гості відповіли точним ударом Вісси. А організувати ще одну гольову атаку і все-таки вирвати перемогу "каноніри" не змогли.

З іншого боку, "гармаші" позбулися психологічного тягаря боротьби за чемпіонство в АПЛ, нехай шанси були примарними й до цього. Тепер Арсенал може повністю зосередитися на боротьбі в Лізі чемпіонів.

До речі, Арсенал дійшов до фіналу востаннє, коли переміг Реал у плейоф Ліги чемпіонів. Чи зможуть "каноніри" повторити власний успіх 2006 року?

Травмовані

Реал: Дані Карвахаль, Едер Мілітао, Ферлан Менді

Арсенал: Габріель Жезус, Кай Хаверц, Такехіро Томіясу, Габріел Магальяйнс, Ріккардо Калафьорі, Жоржиньо

Прогноз букмекерів

Перемога Реала – 1.68;

Нічия – 4.12;

Перемога Арсенала – 4.70.

Прохід Реала в 1/2 фіналу букмекери оцінюють коефіцієнтом 6. Арсенала – 1,12.

Інтер продовжує серію більш ніж вдалих виступів у Лізі чемпіонів. У матчі в Мюнхені спочатку, завдяки голу Лаутаро Мартінеса, міланський клуб відкрив рахунок у дев'ятому з останніх 10 матчів турніру. А потім, завдяки голу Давіде Фраттезі на 88-й хвилині, здобув свою дев'яту перемогу за той самий період.

Разом з тим, Інтер залишається лідером у Серії А. У суботу команда на своєму полі в Мілані впевнено обіграла Кальярі (3:1) і зберегла відрив від Наполі в три очки в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Решту суперників команда Індзагі випереджає на 10 і більше балів.

Нарешті, команда бореться в Кубку Італії, де в першому півфіналі зіграла внічию з Міланом 1:1. Настає заключна вирішальна фаза сезону, де Інтер має шанси на успіх на всіх фронтах. І вже сьогодні може забезпечити собі вихід у півфінал головного єврокубка.

Своєю чергою, гравці Баварії тиждень тому залишали поле "Альянц Арени" в Мюнхені з відчуттям, що долю матчу вирішили дрібні деталі. Тож до Мілана вони їдуть з метою довести, що домашня поразка була незаслуженою.

У суботу Баварія несподівано поділила очки в Дер Класікер із дортмундською Боруссією (2:2), яка нині перебуває в глибокій кризі – 8-ме місце і 27 очок відставання від Баварії.

Утім, втрата залікових пунктів ніяк не позначилася на впевненому лідерстві мюнхенців у таблиці Бундесліги. Леверкузенський Баєр свій матч також звів унічию і різниця між головними суперниками збереглася – "+6" на користь Баварії.

І тепер мюнхенці сповнені рішучості перервати всі серії Інтера, здобути перемогу й усе-таки вийти в півфінал.

Головна ж кадрова інтрига – чи вийде на поле сьогодні Мануель Ноєр. Основний воротар Баварії вже подолав усі наслідки своєї травми та покинув лазарет. І питання тільки в його кондиціях, наскільки він готовий до матчу на такому високому рівні. Але відповідь на це питання ми отримаємо вже ввечері.

Травмовані

Інтер: Пьотр Зелінський, Мехді Таремі, Дензел Дюмфріс.

Баварія: Дайо Упамекано, Алфонсо Дейвіс, Джамал Мусіала, Хірокі Іто.

Прогноз букмекерів

Перемога Інтера – 2.69;

Нічия – 3.56;

Перемога Баварії – 2.52.

Прохід у півфінал Інтера – 1,36, Баварії – 3,1.

Де дивитися

Дивитися онлайн пряму трансляцію матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", які входять до пакету "Максимальний" відеосервісу MEGOGO.

Починаючи з цієї стадії турніру, за годину до гри та одразу після закінчення зустрічі відбувається аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

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Початок матчів – о 22:00 за київським часом.