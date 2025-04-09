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Арсенал з дублем Райса розбив Реал: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 00:38
Арсенал з дублем Райса розбив Реал: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Деклан Райс
Getty Images

Лондонський Арсенал обіграв мадридський Реал у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Дублем за "канонірів" відзначився півзахисник Деклан Райс, який двічі ефектно реалізував штрафні удари. Розгромним рахунок зробив Мікель Меріно.

Зазначимо, що мадридці догравали зустріч у меншості. На 90+4-й арбітр вилучив Едуарда Камавінгу. Хавбек отримав другу жовту картку, за вибитий м’яч в аут, коли лондонці отримали право на штрафний удар. Він не зможе допомогти команді у матчі-відповіді.

Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Ліга чемпіонів-2024/25
1/4 фіналу, перший матч, 8 квітня

Арсенал (Лондон) – Реал (Мадрид) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 58 Райс, 2:0 – 70 Райс, 3:0 – 75 Меріно

Вилучення: Камавінга 90+4 (друга жовта)

Матч-відповідь Арсенала та Реала відбудеться 16 квітня у Мадриді.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

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