Арсенал з дублем Райса розбив Реал: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Лондонський Арсенал обіграв мадридський Реал у першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Огляд матчу
Дублем за "канонірів" відзначився півзахисник Деклан Райс, який двічі ефектно реалізував штрафні удари. Розгромним рахунок зробив Мікель Меріно.
Зазначимо, що мадридці догравали зустріч у меншості. На 90+4-й арбітр вилучив Едуарда Камавінгу. Хавбек отримав другу жовту картку, за вибитий м’яч в аут, коли лондонці отримали право на штрафний удар. Він не зможе допомогти команді у матчі-відповіді.
Український захисник "канонірів" Олександр Зінченко зустріч провів на лаві запасних. Водночас голкіпер "вершкових" Андрій Лунін пропускав поєдинок через пошкодження отримане у матчі Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.
Ліга чемпіонів-2024/25
1/4 фіналу, перший матч, 8 квітня
Арсенал (Лондон) – Реал (Мадрид) 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 58 Райс, 2:0 – 70 Райс, 3:0 – 75 Меріно
Вилучення: Камавінга 90+4 (друга жовта)
Матч-відповідь Арсенала та Реала відбудеться 16 квітня у Мадриді.