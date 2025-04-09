Райс встановив історичне досягнення у плейоф Ліги чемпіонів

Півзахисник Арсенала Деклан Райс відзначився історичним досягненням у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (3:0).

Про це повідомляє OptaJean.

Райс став першим гравцем, який забив два голи зі штрафних у матчі плейоф Ліги чемпіонів.

За підсумками зустрічі УЄФА визнала його найкращим гравцем поєдинку.

2 - Declan Rice est le 1er joueur à marquer 2 buts sur coup franc direct dans un match de phase à élimination directe de Ligue des Champions. Chirurgical. pic.twitter.com/3JYIikSS4c — OptaJean (@OptaJean) April 8, 2025

26-річний хавбек на 58-й хвилині гри дивовижним ударом зі штрафного відправив м'яч у ближню сітку воріт Тібо Куртуа.

За 10 хвилин Райс завдав обвідного удару в дальню дев'ять.

Матч-відповідь Арсенала та Реала відбудеться 16 квітня у Мадриді.