Райс встановив історичне досягнення у плейоф Ліги чемпіонів
Деклан Райс
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Півзахисник Арсенала Деклан Райс відзначився історичним досягненням у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (3:0).
Про це повідомляє OptaJean.
Райс став першим гравцем, який забив два голи зі штрафних у матчі плейоф Ліги чемпіонів.
За підсумками зустрічі УЄФА визнала його найкращим гравцем поєдинку.
26-річний хавбек на 58-й хвилині гри дивовижним ударом зі штрафного відправив м'яч у ближню сітку воріт Тібо Куртуа.
За 10 хвилин Райс завдав обвідного удару в дальню дев'ять.
Матч-відповідь Арсенала та Реала відбудеться 16 квітня у Мадриді.