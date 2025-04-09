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Райс встановив історичне досягнення у плейоф Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 00:17
Райс встановив історичне досягнення у плейоф Ліги чемпіонів
Деклан Райс
Getty Images

Півзахисник Арсенала Деклан Райс відзначився історичним досягненням у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (3:0).

Про це повідомляє OptaJean.

Райс став першим гравцем, який забив два голи зі штрафних у матчі плейоф Ліги чемпіонів.

За підсумками зустрічі УЄФА визнала його найкращим гравцем поєдинку.

26-річний хавбек на 58-й хвилині гри дивовижним ударом зі штрафного відправив м'яч у ближню сітку воріт Тібо Куртуа. 

За 10 хвилин Райс завдав обвідного удару в дальню дев'ять.

Матч-відповідь Арсенала та Реала відбудеться 16 квітня у Мадриді.

Реал Мадрид Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25 Деклан Райс

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