Нова ера Манчестер Сіті, великий виклик для Іраоли та чи втримає Арсенал чемпіонство: 10 інтриг нового сезону АПЛ

Вже цієї п'ятниці розпочнеться черговий сезон найпопулярнішого та найбагатшого чемпіонату у світі – Англійської Прем'єр-ліги. Чинний чемпіон лондонський Арсенал відкриватиме кампанію матчем проти новачка ліги Ковентрі.

Напередодні "каноніри" успішно виграли Суперкубок Англії, не залишивши шансів Манчестер Сіті з Енцо Марескою на чолі – впевнені 3:0.

Представляємо вашій увазі прев'ю 35-го сезону АПЛ, в якому розберемо основні інтриги кампанії.

Чи втримає Арсенал титул?

Колектив з Північного Лондона має усе, щоб захистити звання чемпіона – найстабільніший склад, стабільний тренерський штаб, якісна літня підготовка та якісна трансферна кампанія, яку ще не завершено.

Влітку Арсенал підписав лівого вінгера Хрістоса Цоліса з Брюгге за 40 млн євро та Бруно Гімараеса з Ньюкасла – 85 млн євро. Обидва футболісти зіграли проти Манчестер Сіті і для грецього хавбека дебют перевершив усі сподівання – два асисти, постійні загострення з флангу та одна з найкращих оцінок від статистичних порталів.

A flying start to 26/27 🙌



Enjoy our FA Community Shield win again 📺 pic.twitter.com/WTg9id8m44 — Arsenal (@Arsenal) August 16, 2026

Мікель Артета разом із Андреа Бертою продовжує активну діяльність на трансферному ринку, прагнучи посилити захист на тлі травми Вільяма Саліба на чемпіонаті світу та додати варіативності в атаці – у ЗМІ останнім часом з'являються чутки про Віктора Осімгена.

Основні конкуренти "канонірів" перебувають у стадії перебудови, а тому вболівальники лондонців справедливо очікуються на друге чемпіонство поспіль та плекають певні надії на перемогу в Лізі чемпіонів.

Що Мареска побудує в Манчестер Сіті?

Італійського фахівця призначили головним тренером ексчемпіонів Англії лише цього літа, але фактично домовленостей було досягнуто ще взимку – 1 січня його звільнили з Челсі саме через його бажання замінити Жузепа Гвардіолу.

Дебют на чолі Сіті вийшов для Марески невдалим – команда нічого не змогла протиставити Арсеналу в матчі за Суперкубок, створивши фактично лише дві гольові нагоди за гру.

На трансферному ринку клуб також не надто активний – Сіті підписали 17-річного вінгера Жеремі Монгу з Лестера, Матіса Детурбе з Труа (одразу віддали в оренду до Монако) та Елліота Андерсона, трансфер якого обійшовся у 135 млн євро.

Замінити такого фахівця, як Жузеп Гвардіола – не те, щоб непросто, а майже неможливо, хоча за стилем футболу і зачіскою вони схожі. Будуватиме Марсека нову команду чи намагатиметься не зруйнувати те, що поставив у Манчестері іспанець? Як екстренер Челсі впорається з відсутністю Бернарду Сілви в центрі поля? Чи не посиплеться команда від зміни багаторічного тренера та невдалого Суперкубку? Яким буде кредит довіри від керівництва до Марески? Відповіді на усі ці питання нам може дати вже перша половина сезону.

Хабі Алонсо та Челсі: довгостроковий союз чи швидкий провал?

Німецький фахівець привів Баєр до історичного титулу чемпіона Німеччини сезону-2023/24 і після ще одного року в Леверкузені отримав запрошення до мадридського Реала.

Читайте також : Відео Фото Чемпіонський коридор і гравці-корпорації: Хабі Алонсо й Реал не підійшли один одному

Тоді здавалось, що "вершкові" надовго отримали головного тренера, який знову приведе команду до гегемонії в Європі, однак не склалось. В першу чергу через капризних зірок Реала, які не змогли працювати із жорстким та вимогливим Алонсо.

У Челсі на Алонсо очікує не менш складний виклик – Тодд Боелі, схоже, перестав грати у футбольного менеджера, але склад досі роздутий. До того ж цікаво, як фахівець працюватиме із Енцо Фернандесом – минулого сезону Ліам Росеньйор залишав аргентинця поза складом через відкрите бажання змінити Челсі на Реал.

Попри чутки, наразі Енцо залишається гравцем "синіх", а в парі з новачком команди Морганом Роджерсом може створити один з найкращих дуетів у півзахисті в лізі.

Для Алонсо Челсі – дійсно серйозний виклик: в Лондоні є велика кількість якісних гравців, але цілісної команди немає. До того ж керівництво лондонців не звикло чекати результату, як їхні колеги з Арсеналу. З останні 15 років лише одини тренер перетнув позначку роботи з клубом у 2 сезони Жозе Моурінью з літа 2013 по грудень 2015 року, тому головним питанням зараз є чи дасть менеджмент кредит довіри Алонсо?

Ліверпуль – черговий гранд з новим тренерським штабом

Юрген Клопп коли прощався із "червоними" дуже гучно презентував тоді Арне Слота і нідерландець в першому ж своєму сезоні привів команду до перемоги в АПЛ.

Втім, минула кампанія вийшла далеко не такою, як очікувалось – клуб витратив шалені гроші на трансферному ринку, зі скандалом підписував Александера Ісака, протягом сезону сварився з Мохамедом Салахом і в підсумку завершив сезон на п'ятому місці.

Влітку Ліверпуль оголосив про призначення Андоні Іраоли, підписавши з іспанським фахівцем контракт до 2028 року. До цього баск яскраво себе продемонстрував у Борнмуті, зробивши з "вишень" претендента на єврокубки. Минулого сезону колектив до останнього боровся за Лігу чемпіонів, але все ж фінішував шостим.

Цього літа "червоні" точково підсилились на трансферному ринку, придбавши Жеремі Жаке, Віктора Муньйоза та орендувавши Рональда Араухо.

Ліверпуль

Керівництво Ліверпуля минулого сезону дало змогу Слоту допрацювати рік попри безідейний футбол та результати, які були далекими від очікувань, тож Іраола явно матиме час на адаптацію і запровадження власних ідей в команді – інше питання, чи зможе він зробити це настільки швидко, щоб одразу претендувати на чемпіонство?

Манчестер Юнайтед повертається?

"Червоні дияволи" після відходу сера Алекса Фергюсона перебувають у стані турбулентністі та хаотичною зміною тренерського штабу.

З 2013 року в МЮ встигли попрацювати Жозе Моурінью, Девід Моєс, Луї Ван Гал, Ральф Рангнік, Оле Гуннар Сульшер та навіть Рууд ван Ністелрой встиг провести на чолі команди чотири гри.

Минулого сезону боси Юнайтед посеред сезону звільнили Рубена Аморіма через особистий конфлікт – португалець заявив, що приходив бути менеджером команди, а не просто тренером. У підсумку, як і у 2021-му, допрацьовувати сезон прийшов Майкл Каррік, який результатами заслужив на дворічний контракт.

Читайте також : Відео Фото Від торговців дітьми до Манчестер Юнайтед: божевільний шлях Амада Дьялло

Під керівництвом молодого фахівця результати команди стабілізувались, а на фінішній прямій МЮ взагалі виграли п'ять з шести матчів, що принесло третє підсумкове місце та повернення до Ліги чемпіонів.

Влітку команда провела декілька цікавих товариських матчів, зокрема зіграла унічию з ПСЖ, здолала мадридський Атлетико та програла Мілану, який очолює якраз Рубен Аморім.

Трансферна кампанія цього літа, як і у випадку Ліверпуля, була точковою – "дияволи" підписали Юрі Тілеманса за 41 млн євро та Андрея Сантоса з Челсі – 56 мільйонів.

Що у 2021-му, що наприкінці минулого сезону, Майкл Каррік успішно стабілізував хаос у результатах та грі команди, а тепер буде дійсно цікаво подивитись на 45-річного англійця, який провів повноцінну передсезонку з топклубом, яким попри останні роки, все ще є Манчестер Юнайтед.

Чого очікувати від новачків?

Останніми сезонами в АПЛ склалась така тенденція, що розрив між Чемпіоншипом та елітним дивізіоном все збільшуєтьсят а збільшується, а затриматись у Прем'єр-лізі новачку все складніше та складніше.

Минулого сезону перелому сприяв абсолютний провал Вулвергемптона, який фактично завершив боротьбу ще взимку та жахливі Вест Гем із Тоттенгемом – за іменами далеко не останні команди Англії боролись за виживання і виграв її чинний на той момент переможець Ліги Європи.

Іпсвіч, Галл Сіті та Ковентрі мають свою історію з АПЛ – "трактористи" грали в еліті у сезоні-2024/25, "леви" вилетіли з Прем'єр-ліги у 2017-му, а Ковентрі взагалі повернувся після 25-річної перерви.

Саме за останніми і буде цікаво поспостерігати цього сезону – Френк Лемпард очолив команду в 2024 і після розкачки привів "блакитних" до золота Чемпіоншипу.

Френк Лемпард Ковентрі Сіті

Усі три новачки проводять активну трансферну кампанію, а дві з трьох команд напідписували гравців на понад 100 мільйонів євро, що створює умови для боротьби за місце в середині таблиці, зокрема у того-таки Ковентрі. За повідомленнями ЗМІ, до вже підписаних Їренчі, Решуорта та Чаони до колективу Лемпарда доєднається також Тайво Авоньї з Ноттінгема.

Загалом виходячи з грошей, які клуби вкладають у нових гравців, ліга має стати ще більш конкурентною і головна інтригає полягатиме в тому, чий тренерський штаб вдаліше використає ці ресурси.

Хто може стати командою-сюрпризом?

Раніше в АПЛ була традиційна "Велика четвірка", яка потім трансформувалась у "Велику шістку", але іноді трапляються дива – Крістал Пелес виграє Кубок Англії, Тоттенгем буде на волосині від вильоту або умовний Нуну Ешпіріту Санту зробить з умовного Ноттінгема команду-зірку.

Втім, у Форест на чолі клубу знаходяться люди, далекі від футболу, а тому португальця звільнили у вересні 2025-го попри потужний попередній сезон. Цього літа "лісників" після перемоги з Крістал Пелес у Лізі конференцій очолив Олівер Гласнер – дивне рішення від тренера, якого, за чутками, хотіли бачити у Мілані. Проте якщо керівництво Ноттінгема не втручатиметься у роботу тренера та забезпечить його якісними трансферами, то і колектив зможе вийти на принципово новий рівень.

Читайте також : Відео Фото Від англійського аутсайдера до фіналу Ліги конференцій: історія злетів та падінь Крістал Пелес

Роберто Де Дзербі після роботи з Шахтарем непогано попрацював із Брайтоном, потім мав неоднозначний досвід у Марселі, а наприкінці минулого сезону очолив Тоттенгем, врятувавши "шпор" від ганьби.

Тепер вболівальники лондонців очікують на повернення своїх улюбленців до шістки кращих команд, а сам Роберто має шанс продемонструвати свої таланти на тлі найкращої ліги світу – для цього йому підписали Сандро Тоналі за 108 млн євро, Матеуса Фернандеса за 99 мільйонів та ван Геке за 60 мільйонів.

Хто складе конкуренцію Голанду?

Норвезький форвард прийшов до Манчестер Сіті у 2022 році й з того часу лише раз не став найкращим бомбардиром чемпіонату – у сезоні-2024/25 його випередив Мохамед Салах.

Єгипетський футболіст поїхав до Туреччини, форма Александера Ісака не викликає впевненості, а тому постає питання – чи є конкуренти у Ерлінга?

Ерлінг Голанд instagram.com/erling/

Минулого літа лондонський Арсенал підписав Віктора Дьокереша зі Спортинга, який у Португалії клав голи "пачками", проти в АПЛ не те, щоб не пішло – нападнику було дійсно важко адаптуватись, зокрема і до стилю "канонірів", у яких немає яскраво вираженого бомбардира, але 10+ м'ячів можуть забити три, наприклад, футболісти.

Попри попит на трансферному ринку і 22 голи в АПЛ минулого сезону, Ігор Тьяго залишився у Брентфорді – можливо, саме цей футбольний рік стане таким, що змусить якись гранд його підписати? А ще є Бенджамін Шешко в Манчестер Юнайтед, якого дуже хотів підписати Мікель Артета, але не склалось – період адаптації для словенця в Англії мав завершитись, тож час боротись із Голандом за звання головного форварда чемпіонату.

Хто може стати головним розчаруванням сезону?

Перший клуб, що приходить на думку – Ньюкасл. Коли у 2021 році клуб викупив Суверенний фонд Саудівської Аравії, усі вболівальники очікували на народження нового топклубу, а під час зимового трансферного вікна ЗМІ "сватали" до "сорок" ледь не усіх топ або навколотоп футболістів світу.

Втім, шаленого прогресу або шалених підписань не трапилось. Ба більше, цього літа команду залишили голова та серце колективу – Едді Гау пішов з посади головного тренера, а Бруну Гімараес перебрався до Арсенала.

Свої 160 мільйонів євро Ньюкасл на трансферному ринку витратив, зберігши на вістрі атаки Ніка Вольтемаде, але ще окреме питання як себе продемонструє 38-річний Маттіас Яйссле на чолі команди – до цього фахівець працював у Аль-Ахлі, РБ Зальцбургу та Ліферінгу.

Астон Вілла останніми роками дуже зросла у результатах, а відповідно, і в очікуваннях. Влітку бірмінгемський колектив втратив Моргана Роджерса, Юрі Тілеманса та Люку Діня – тепер Унаї Емері має успішно інтегрувати у склад Йоана Манзамбі та Жоау Гомеса, аби продовжити прогрес. Звісно, мова не йде про виліт, а от фініш поза єврокубковою зоною можна буде вважати провалом з огляду на очікування вболівальників та амбіції клубу.

Коли очікувати перше тренерське звільнення?

Англійська Прем'єр-ліги славиться своїми нетерплячими босами на чолі команд, які вміють дивувати – Нуну Ешпіріту Санту звільняли з Ноттінгема 9 вересня, Енцо Мареска залишився без роботи в Челсі 1 січня, а загалом від фахівців вимагають результат тут і зараз, незалежно від рівня команди.

Новачки в АПЛ цього року такі, від яких не очікуєш на оверперфоманс, а тому цілком можливо, що першими "пташками" буде або Сергєй Якіровіч з Галла, або Гаррі О'Ніл з Іпсвіча. Або ж Яйссле абсолютно провально розпочне свою кар'єру в Англії і боси Ньюкасла рятуватимуть ситуацію шкидкою зміною тренера.

Сезон-2026/27 загалом має усі шанси увійти в історію – для Арсенала як той, коли клуб розпочав нову еру, для Манчестер Сіті вже увійшов – перший рік після Гвардіоли, а для новачків це шанс не стільки закріпитись в еліті, скільки заробити солідні гроші.

Також ми можемо спостерігати за народженням нових гучних імен у тренерському цеху – Хабі Алонсо має підтвердити кваліфікацію після невдачі у Реалі, Андоні Іраола вийти на принципово новий рівень, а Майкл Каррік – зробити собі ім'я та повернути Манчестер Юнайтед до числа претендентів на чемпіонство.