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Камбек із розгромом. Ман Сіті розгромив Крістал Пелес у матчі АПЛ

Олег Дідух — 12 квітня 2025, 16:32
Камбек із розгромом. Ман Сіті розгромив Крістал Пелес у матчі АПЛ
x.com/ManCity

Манчестер Сіті у матчі 32 туру АПЛ вдома розгромив Крістал Пелес із рахунком 5:2. Перемога команди Жузепа Гвардіоли виявилася вольовою: чемпіонам Англії довелося відігруватися з рахунку 0:2.

Свій четвертий асист у поточному сезоні АПЛ віддав голкіпер Манчестер Сіті Едерсон – він допоміг Джеймсу Макеті забити четвертий гол своєї команди.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
32 тур, 12 квітня

Манчестер Сіті – Крістал Пелес – 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 8 Езе, 0:2 – 21 Річардс, 1:2 – 33 Де Брейне, 2:2 – 36 Мармуш, 3:2 – 47 Ковачич, 4:2 – 56 Макеті, 5:2 – 79 О’Райллі

Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще чотири матчі 32 туру АПЛ:

  • 17:00 Брайтон – Лестер
  • 17:00 Ноттінгем Форест – Евертон
  • 17:00 Саутгемптон – Астон Вілла
  • 19:30 Арсенал – Брентфорд
Чемпіонат Англії, АПЛ Крістал Пелес Манчестер Сіті

Чемпіонат Англії, АПЛ

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