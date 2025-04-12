Камбек із розгромом. Ман Сіті розгромив Крістал Пелес у матчі АПЛ
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Манчестер Сіті у матчі 32 туру АПЛ вдома розгромив Крістал Пелес із рахунком 5:2. Перемога команди Жузепа Гвардіоли виявилася вольовою: чемпіонам Англії довелося відігруватися з рахунку 0:2.
Свій четвертий асист у поточному сезоні АПЛ віддав голкіпер Манчестер Сіті Едерсон – він допоміг Джеймсу Макеті забити четвертий гол своєї команди.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
32 тур, 12 квітня
Манчестер Сіті – Крістал Пелес – 5:2 (2:2)
Голи: 0:1 – 8 Езе, 0:2 – 21 Річардс, 1:2 – 33 Де Брейне, 2:2 – 36 Мармуш, 3:2 – 47 Ковачич, 4:2 – 56 Макеті, 5:2 – 79 О’Райллі
Сьогодні, 12 квітня, відбудеться ще чотири матчі 32 туру АПЛ:
- 17:00 Брайтон – Лестер
- 17:00 Ноттінгем Форест – Евертон
- 17:00 Саутгемптон – Астон Вілла
- 19:30 Арсенал – Брентфорд