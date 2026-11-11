Легенда Арсенала став батьком у 53 роки: у колишнього футболіста народилася четверта дитина

Легендарний французький футболіст Робер Пірес учетверте став батьком. Колишній півзахисник лондонського Арсенала та чемпіон світу 1998 року повідомив радісну новину у своєму Instagram, де показав перші зворушливі фотографії новонародженої доньки.

Дівчинка з'явилася на світ 31 жовтня 2026 року – лише через два дні після 53-го дня народження Піреса. Разом зі своєю новою обраницею Еммануель Лепкін футболіст назвав малечу Олівією.

"Олівія Пірес, 31.10.2026. Ласкаво просимо, моя маленька", – написав француз під серією чорно-білих світлин.

На опублікованих кадрах Пірес ніжно тримає крихітну ручку доньки, а також показує вагітну кохану та момент із пологового будинку. Публікація стала особливим сімейним оголошенням для колишнього футболіста, який тепер виховуватиме вже чотирьох дітей.

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Поповнення в родині відбулося через два роки після розлучення Піреса з французькою моделлю Джессікою Лемарі. Колишня пара була разом 21 рік і має трьох спільних дітей: доньку Наю та синів Тео й Алессіо.

Раніше повідомлялося, що легенда Баварії завітав на Октоберфест із коханою, на 38 років молодшою за нього.