Мілан та Інтер розписали мирову в півфіналі Кубку Італії
Лаутаро Мартінес
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Сьогодні, 2 квітня, відбувся перший півфінальний матч Кубку Італії з футболу, в якому Мілан приймав Інтер.
Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Всі голи були забиті вже у другому таймі. Спершу в самому дебюті другої 45-хвилинки Таммі Ебрахам вивів Мілан вперед, а за 20 хвилин Хакан Чалханоглу відновив паритет.
У підсумку нічия і переможець протистояння визначиться вже у матчі-відповіді.
Кубок Італії з футболу
Півфінал, 2 квітня
Перший матч
Мілан – Інтер 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – 47 Ебрахам, 1:1 – 67 Чалханоглу
Матч-відповідь відбудеться вже 23 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Емполі Віктора Коваленка протистоїть Болоньї. У першій грі Болонья розгромила суперника.