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Мілан та Інтер розписали мирову в півфіналі Кубку Італії

Микола Дендак — 2 квітня 2025, 23:53
Мілан та Інтер розписали мирову в півфіналі Кубку Італії
Лаутаро Мартінес
Getty Images

Сьогодні, 2 квітня, відбувся перший півфінальний матч Кубку Італії з футболу, в якому Мілан приймав Інтер.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Всі голи були забиті вже у другому таймі. Спершу в самому дебюті другої 45-хвилинки Таммі Ебрахам вивів Мілан вперед, а за 20 хвилин Хакан Чалханоглу відновив паритет.

У підсумку нічия і переможець протистояння визначиться вже у матчі-відповіді.

Кубок Італії з футболу
Півфінал, 2 квітня
Перший матч

Мілан – Інтер 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Ебрахам, 1:1 – 67 Чалханоглу

Матч-відповідь відбудеться вже 23 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Емполі Віктора Коваленка протистоїть Болоньї. У першій грі Болонья розгромила суперника.

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