Мілан та Інтер розписали мирову в півфіналі Кубку Італії

Сьогодні, 2 квітня, відбувся перший півфінальний матч Кубку Італії з футболу, в якому Мілан приймав Інтер.

Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1. Всі голи були забиті вже у другому таймі. Спершу в самому дебюті другої 45-хвилинки Таммі Ебрахам вивів Мілан вперед, а за 20 хвилин Хакан Чалханоглу відновив паритет.

У підсумку нічия і переможець протистояння визначиться вже у матчі-відповіді.

Кубок Італії з футболу

Півфінал, 2 квітня

Перший матч

Мілан – Інтер 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Ебрахам, 1:1 – 67 Чалханоглу

Матч-відповідь відбудеться вже 23 квітня, а в паралельній грі 1/2 фіналу Емполі Віктора Коваленка протистоїть Болоньї. У першій грі Болонья розгромила суперника.