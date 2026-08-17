Зірка Арсеналу так радів перемозі в Суперкубку Англії, що випадково отримав трофеєм по лобі

Півзахисник Арсенала Деклан Райс став головним героєм одного з найкумедніших моментів святкування після перемоги над Манчестер Сіті у Суперкубку Англії.

"Каноніри" розгромили суперника з рахунком 3:0 та завоювали перший трофей нового сезону. Після того як капітан лондонців Мартін Едегор підняв кубок над головою, футболісти по черзі отримали можливість відсвяткувати перемогу з трофеєм. Коли настала черга Райса, все пішло трохи не за планом.

Англієць підняв Суперкубок над головою, однак у цей момент підставка трофея несподівано вдарила його прямо в лоб. Райс на секунду завмер від несподіванки, але швидко зрозумів, що нічого серйозного не сталося, і лише усміхнувся.

Кумедний епізод одразу привернув увагу вболівальників, адже святкування для Райса ледь не перетворилося на справжній нокаут.

Втім, отримати по лобі було чи не єдиною неприємністю для футболіста цього дня. На полі Арсенал не залишив Манчестер Сіті жодних шансів.

Лондонці відкрили рахунок уже на 24-й секунді завдяки Ріккардо Калафіорі – це був найшвидший гол в історії Суперкубка Англії. Перед перервою Кай Гаверц подвоїв перевагу Арсенала, а остаточну крапку поставив Едегор.