Баєр наблизив Баварію до чемпіонства, зігравши внічию з Уніоном у 29 турі Бундесліги

У суботу, 12 квітня, програма 29 туру німецькоЇ Бундесліги продовжилася шістьма матчами.

У першому часовому слоті відбулися п'ять поєдинків, в одному з яких Баєр втратив очки у домашній грі з Уніоном. Команди закінчили зустріч нульовою нічиєю.

Паралельно із цим одразу три матчі проходили за схожим сценарієм. У поєдинках між Боруссієм Менхенгладбах та Фрайбургом, Бохумом та Аугсбургом, а також Гольштайн Кілем та Санкт-Паулі довгий час рахунок був рівний (1:1). І на останніх хвилинах гості в усіх цих матчах вирвали перемогу.

На відміну від усіх інших, поєдинок Гоффенгайма та Майнца визначив переможця ще за підсумками першого тайму, під час якого Андрей Крамарич оформив дубль.

Ігровий день закриватиме Der Klassiker між Баварією та Боруссією Дортмунд. Це протистояння розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

29 тур, 12 квітня

Баєр – Уніон 0:0

Боруссія Менхенгладбах – Фрайбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Гантер (автогол), 1:1 – 16 Остергаге, 1:2 – 90 Манзамбі.

Бохум – Аугсбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Ессенде, 1:1 – 60 Гофманн, 1:2 – 90 Кемюр.

Вилучення: 81 Маєр (Аугсбург, пряма червона картка).

Гольштайн Кіль – Санкт-Паулі 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 21 Бернгардссон, 1:1 – 34 Сінані, 1:2 – 90+2 Гешвіль (автогол).

Гоффенгайм – Майнц 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Крамарич, 2:0 – 32 Крамарич.

Вилучення: 90+4 Небель (Майнц, друга жовта картка).

19:30 Баварія – Боруссія Дортмунд

Турнірна таблиця Бундесліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 11 квітня, програму 29 туру Бунедсліги відкривало протистояння Вольфсбурга та РБ Лейпцига.