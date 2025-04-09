Інтер вирвав перемогу в Баварії: огляд матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Баварія в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів поступилась міланському Інтеру.

На гол Лаутаро Мартінеса в першому таймі німці відповіли влучним ударом Томаса Мююлера на 85-й хвилині гри. Проте вже за хвилину міланці розігнали стрімку контратаку, яку замкнув Давіде Фраттезі.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25

1/4 фіналу, перші матчі, 8 квітня

Баварія (Мюнхен) – Інтер (Мілан) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Мартінес, 1:1 – 85 Мюллер, 1:2 – 88 Фраттезі

Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 16 квітня. Зустріч пройде на "Стадіо Джузеппе Меацца" в Мілані о 22:00 за київським часом.

У паралельній грі Арсенал здобув розгромну перемогу над Реалом. Історичним дублем зі штрафного відзначився півзахисник "канонірів" Деклан Райс.