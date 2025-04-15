Визначилися перші півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні, 15 квітня, завершилися перші два протистояння в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

За підсумками матчей-відповідей були визначені перші півфіналісти турніру – ПСЖ та Барселона.

Попри те, що обидві команди сьогодні зазнали поразок результати перших поєдинків дозволили їм кваліфікуватися до наступної стадії змагань.

Нагадаємо, що ПСЖ виявився сильнішим за Астон Віллу за сумою двох зустрічей (5:4), а Барселона завдяки розгромній перемозі в домашній грі пройшла Боруссію Дортмунд на шляху до півфіналу (5:3 за сумою двох матчів).

Зауважимо, що вже відомі потенційні суперники ПСЖ та Барселони в 1/2 фіналу. Парижани зустрінуться з переможцем пари Реал Мадрид – Арсенал (перша гра завершилася з рахунком 0:3), а каталонці зустрінуться з кимось з пари Інтер – Баварія (перший матч 2:1).

Матчі-відповіді чвертьфіналу заплановані на завтра, 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Півфінальні поєдинки мають відбутися вже 29 та 6 травня. Фінал, що відбудеться на "Альянц Арені" в Мюнхені запланований на 31 травня.