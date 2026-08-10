Реал хоче підписати хавбека Арсенала після відмови від Родрі – ЗМІ

Опорний півзахисник лондонського Арсенала Мартін Субіменді перебуває у сфері інтересів мадридського Реала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Як зазначається, "королівський" клуб цікавився гравцем ще минулого літа, коли гравець ще не перейшов до "канонірів". Наразі ж після того, як стало зрозуміло, що Родрі обрав каталонську Барселону, "вершкові" знову повернулися до варіанту зі Субіменді.

Проте зараз є дві основні проблеми реалізації цього трансферу: лондонці бажають за свого гравця мінімум 90 мільйонів євро, й на додачу своє бажання підписати гравця вже давно виявляє Челсі.

Зазначимо, що Субіменді є вихованцем Реала Сосьєдад, який він покинув влітку минулого року та перебрався до Арсенала. За цей час він провів 57 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, нещодавно Фіорентина орендувала юного вінгера Реала Франко Мастантуоно.