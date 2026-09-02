Будівельник несподівано став болбоєм у матчі АПЛ: розповідаємо, як так сталося

Матч другого туру АПЛ між Астон Віллою та Арсеналом запам'ятався вболівальникам не лише грою англійських грандів. Несподіваним героєм зустрічі став звичайний будівельник.

Під час одного з ігрових епізодів м'яч після невдалого удару вилетів за межі поля та опинився прямо на будівельному майданчику біля стадіону.

Чоловік, який працював поруч, не розгубився. Він спокійно взяв м'яч і акуратно поніс його назад, щоб передати болбоям та допомогти швидше відновити гру.

Саме цей момент швидко привернув увагу глядачів та став справжньою знахідкою для соцмереж. Будівельник фактично на кілька секунд перетворився на ще одного учасника матчу між командами АПЛ.

¡¡VILLA PARK YA PARECE UNA OBRA EN PLENO PARTIDO!! 😂🏟️



El estadio del Aston Villa está en pleno proceso de ampliación de cara a la EURO 2028. 🏗️🏟️



Y durante el encuentro ocurrió algo bastante curioso: varios balones terminaron cayendo justo en la zona donde trabajaban los… pic.twitter.com/bavJH34cq7 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) September 1, 2026

Причина появи будівельників настільки близько до поля також доволі проста. Астон Вілла проводить масштабну реконструкцію частини свого домашнього стадіону Вілла Парк напередодні Євро-2028.

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Тож м'ячі, які раніше без проблем забирали болбої, тепер іноді опиняються прямо на будівельному майданчику. І в одному з таких епізодів допомога прийшла звідти, звідки її точно не очікували – від працівника, який миттєво став справжньою зіркою трансляції.

Що ж до самого матчу, то Арсенал зумів здобути мінімальну перемогу з рахунком 1:0.