Інтер розібрався із Кальярі, Венеція майже відправила Монцу до Серії Б у 32 турі Серії А

У суботу, 12 квітня, програма 32 туру італійської Серії А продовжилася трьома протистояннями.

У першому з них зійшлися дві найгірші команди чемпіонату: Венеція приймала Монцу. Господарі поля здобули мінімальну перемогу та підвищили свої шанси на порятунок. А гості схоже вже змирилися з неминучим вильотом.

Потім на газон "Джузеппе Меацца" вийшли футболісти Інтера та Кальярі. Лідер італійського чемпіонату не мав проблем з командою, що ще не гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон.

Вечір закриватимуть Ювентус та Лечче, які зіграють о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

32 тур, 12 квітня

Венеція – Монца 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 72 Філа.

Вилучення: 90+6 Філа (Венеція, друга жовта картка).

Інтер – Кальярі 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Арнаутович, 2:0 – 26 Мартінес, 2:1 – 48 Пікколі, 3:1 – 55 Бісек.

21:45 Ювентус – Лечче

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, що програма 32 туру італійської Серії А стартувала вчора, 11 квітня, коли Мілан розгромив Удінезе.