Інтер розібрався із Кальярі, Венеція майже відправила Монцу до Серії Б у 32 турі Серії А
У суботу, 12 квітня, програма 32 туру італійської Серії А продовжилася трьома протистояннями.
У першому з них зійшлися дві найгірші команди чемпіонату: Венеція приймала Монцу. Господарі поля здобули мінімальну перемогу та підвищили свої шанси на порятунок. А гості схоже вже змирилися з неминучим вильотом.
Потім на газон "Джузеппе Меацца" вийшли футболісти Інтера та Кальярі. Лідер італійського чемпіонату не мав проблем з командою, що ще не гарантувала собі місце в Серії А на наступний сезон.
Вечір закриватимуть Ювентус та Лечче, які зіграють о 21:45 за київським часом.
Чемпіонат Італії з футболу – Серія А
32 тур, 12 квітня
Венеція – Монца 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 72 Філа.
Вилучення: 90+6 Філа (Венеція, друга жовта картка).
Інтер – Кальярі 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Арнаутович, 2:0 – 26 Мартінес, 2:1 – 48 Пікколі, 3:1 – 55 Бісек.
- 21:45 Ювентус – Лечче
Турнірна таблиця Серії А
Нагадаємо, що програма 32 туру італійської Серії А стартувала вчора, 11 квітня, коли Мілан розгромив Удінезе.