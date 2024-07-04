Збірна Іспанії — збірна Німеччини: анонс чвертьфінального матчу Євро-2024

Збірна Німеччини зіграє проти Іспанії у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2024 з футболу. Матч відбудеться на стадіоні "Штутгарт Арена", Німеччина. Початок — о 19:00 за київським часом, 5 липня.

Збірна Німеччини

Господарі цьогорічного Євро впевнено посіли перше місце у групі A після перемог над Шотландією та Угорщиною, та нічиєї зі Швейцарією в третьому турі групового етапу.

На першому етапі плейоф ЧЄ підопічні Юліана Нагельсманна зустрілися з Данією. У матчі імені VAR німці здобули впевнену перемогу.

Суперкомп'ютер Opta Analyst вважає, що саме господарі турніру є головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті Європи. Німці мають 20,01% на перемогу в фіналі домашнього Євро. А другою йде саме Іспанія (19,25%).

Збірна Іспанії

Іспанці стали найкращою командою Євро-2024 за кількістю набраних очок на груповому етапі. Вони єдині, хто виграв усі матчі на цьому етапі.

У першому турі підопічні Луїса де ла Фуенте розгромно перемогли Хорватію, у наступному матчі мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявились сильнішими за Албанію.

У матчі 1/8 фіналу іспанці зіграли проти дебютантів Євро збірної Грузії. Попри те, що вони пропустили першими (і вперше на Євро-2024) "фурія роха" зрештою розгромила грузинів.

Пряма мова

Ілкай Гюндоган, півзахисник збірної Німеччини: "Це точно буде рівний матч. Я думаю, що дві команди, які зійдуться одна з одною, напевно, грають у найкращий футбол на турнірі на цей час. Обидві команди дуже хочуть володіти м’ячем, вони визначаються великою кількістю володіння"

Хоселу, нападник збірної Іспанії: "Це особлива гра, не лише тому, що я народився у Штутгарті, а тому, що це чвертьфінал Євро з моєю національною командою. Ми прагнемо до трофею, і навіть незважаючи на те, що грати з Тоні Кроосом було дуже приємно, тому що він був товаришем по команді і другом, ми багато спілкувалися, і він представляє цінності Реала — я все одно хотів би "закрити" його в п’ятницю".

Історія зустрічей

Команди грали між собою 26 разів. Загалом статистика дуже рівна (8 перемог іспанців, 9 нічиїх та 9 перемог німців). Якщо прибрати товариські матчі, то рівність зашкалюватиме (по 4 звитяги в кожної з команд та ще 4 нічиї). Проте на чемпіонатах Європи частіше вигравала Іспанія (2 проти 1), а в плейоф усіх турнірів команди зустрічалися лише двічі. Обидва матчі завершилися з рахунком 1:0 на користь іспанців.

Список викликаних футболістів

Збірна Німеччини

Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона)

Захисники: Вальдемар Антон (Штутгарт), Бенджамін Генрікс (РБ Лейпциг), Йозуа Кімміх (Баварія), Робін Кох (Айнтрахт Франкфурт), Максиміліан Міттельштедт (Штутгарт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Джонатан Та (Баєр 04 Леверкузен)

Півзахисники: Роберт Андріх (Баєр 04 Леверкузен), Кріс Фюріх (Штутгарт), Паскаль Гросс (Брайтон енд Гоув Альбіон), Ілкай Гюндоган (Барселона), Тоні Кроос (Реал Мадрид), Джамал Мусіала (Баварія), Александар Павлович (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Вірц (Баєр 04 Леверкузен)

Нападники: Максиміліан Байер (Гоффенгайм), Ніклас Фуллькруг (Боруссія Дортмунд), Кай Гаверц (Арсенал), Томас Мюллер (Баварія), Деніз Ундав (Штутгарт).

Фото: Getty Images

Збірна Іспанії

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр), Дані Карвахаль та Начо Фернандес (обидва – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челсі), Емерік Ляпорт (Аль-Наср), Дані Вівіан (Атлетик)

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті), Мартін Субіменді та Мікель Меріно (обидва — Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільярреал), Педрі та Фермін Лопес (обидва — Барселона)

Нападники: Ламін Ямал та Ферран Торрес (обидва — Барселона), Альваро Мората (Атлетико), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дані Ольмо (Лейпциг), Айосе Перес (Бетіс).

Фото: Getty Images

Орієнтовні склади

Німеччина: Ноєр — Кімміх, Та, Рюдігер, Раум — Кроос, Андріх — Вірц, Гюндоган, Мусіала — Гаверц.

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Ляпорт — Родрі — Меріно, Ямал, Ольмо — Ніко Вільямс, Мората.

Цифри й факти

Це 26 зустріч між збірними Німеччини та Іспанії. Мінімальна перевага в німців (+9=9-8), проте в офіційних матчах тотальна рівність (+4=4-4);

Обслуговувати матч буде бригада арбітрів з Англії на чолі з 45-річним Ентоні Тейлором. Його асистентами будуть Гері Бесвік та Адам Нанн. Четвертий суддя — словак Іван Кружляк. Відеопомічником арбітра буде англієць Стюарт Еттвелл;

Іспанці забили 32 м'ячі у ворота Нымеччини, а пропустили 31;

Іспанія не програвала Німеччины в офіційних матчах з 1988 року;

"Бундестім" ніколи не вилітала з чемпіонатів Європи у чвертьфіналі, іспанці — двічі;

Іспанія жодного разу не перемагала країну-господарку ЧЄ (+0=1-4). Цього року Євро проходить у Німеччині;

"Фурія роха" ніколи не програвала німцям у плейоф міжнародних турнірів (2 перемоги з рахунком 1:0);

Збірна Іспанії дорожча за Німеччину на 134,5 мільйона євро;

Склад іспанської команди молодший за збірну Німеччини більш ніж на рік (27,1 проти 28,6 років);

Найбільша перемога Іспанії — 6:0 у листопаді 2020 року, в Німеччини — 4:1 у серпні 2000-го;

Єдиний раз, коли Іспанія перемагала в усіх матчах групового етапу, вона була переможцем Євро (2008). Цього року іспанці виграли всі матчі;

Країна-господарка Євро (якщо вона єдина, хто приймає турнір) завжди грала щонайменше у півфіналі, а кожен четвертий рік 20-річчя вона виходить у фінал (Іспанія — 1964, Франція — 1984, Португалія — 2004);

Німецькій збірній належить рекордна кількість виходів у півфінали і фінали ЧЄ. Це ставалося вже 9 разів у 16 розіграшах;

Іспанія та Німеччина є рекордсменами за кількістю титулів чемпіонатів Європи (в обох по 3).

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Іспанії — 2,78;

Нічия — 3,25;

Перемога Німеччини — 2,88.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії — 2:1.