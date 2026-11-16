Після чемпіонату світу ми хотіли зробити крок вперед: Тухель – про перемогу над Іспанією у Лізі націй

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель заявив, що перемога над збірною Іспанії у 6-му турі Ліги націй стала кроком вперед для команди після чемпіонату світу 2026 року.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

"Це було фантастично, і я вже казав після першого матчу на "Вемблі", що ми були близькі до Іспанії. Після чемпіонату світу ми хотіли зробити крок вперед; ми реалізували це у грі проти Іспанії, зазнали невдалої поразки, але завжди прагнули цього "фіналу", цього шансу взяти реванш!"

Наставник знову позитивно відгукнувся про рівень гри, а також похвалив дії своїх підопічних у цьому поєдинку.

"Так, це було фантастично. Ми демонстрували справжню, щиру віру та показали фантастичну гру у всіх аспектах матчу. Командний дух, згуртованість, віра та висока майстерність у кожному аспекті нашої гри".

Водночас Тухель наголосив, що всі заслуги повинен отримати не він, а його помічник та спеціаліст зі стандартних положень.

"Вся заслуга належить нашому тренеру зі стандартних положень та моєму помічнику, бо я не кажу, що ми шукали слабке місце в іграх Іспанії саме у стандартних положеннях, але це, безперечно, наша сильна сторона, і саме ті хлопці, про яких я згадав, придумують ідеї та відпрацьовують їх на тренуваннях".

Наостанок німецький фахівець відзначив склад "Фурії Рохи".

"У матчі проти цієї команди пів години здається двома годинами. У них дуже сильний склад. Стадіон раптом набирає обертів. Пропускаєш другий гол – і потім доводиться дуже, дуже довго намагатися відігратися. Але так воно і є".

Зауважимо, що Іспанія зазнала вперше за 43 матчі поразки, поступившись Англії з рахунком 2:3. Перший поєдинок між командами завершився перемогою чинних чемпіонів світу (3:2).

Таким чином, "три леви" гарантували собі вихід до стадії плейоф Ліги націй.

Гаррі Кейн за підсумками цього поєдинку став другим гравцем в історії збірної Англії, який відзначився голами у семи виїзних матчах поспіль.