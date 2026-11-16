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Ця поразка повертає нас на землю: тренер збірної Іспанії – про перервану безпрограшну серію

Денис Іваненко — 16 листопада 2026, 10:45
Ця поразка повертає нас на землю: тренер збірної Іспанії – про перервану безпрограшну серію
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оцінив протистояння своєї команди з Англією (2:3) в матчі шостого туру Ліги націй.

Про це повідомляє AS.

"Статистика нашої збірної вражає – не лише історична серія без поразок, а й весь наш шлях: перемоги в Лізі націй, на Євро та ЧС-2026. Усе це позитивно. Але ми вміємо як перемагати, так і програвати. Сьогодні нам протистояв суперник, з яким ми вже грали раніше і над яким здобували перемоги, але перші 30 хвилин вони нас перевершували та перетискали. Згодом гра вирівнялася. Коли вони залишилися вдесятьох, а ми грали в повному склади, я мав відчуття, що ми переломимо хід матчу.

У будь-якому разі, я надзвичайно пишаюся цим шляхом, голодом та жагою команди до перемог, і повторю те, що казав раніше: я переконаний, що найкраще ще попереду. Ця поразка повертає нас на землю та показує, наскільки неймовірну роботу було виконано. Ми почнемо новий цикл із тією ж енергією та мотивацією вже за чотири місяці", – сказав де ла Фуенте. 

Зазначимо, що "Фурія Роха" вперше за 44 поєдинки програла в основний час. Вона також мала серію із 12 поспіль перемог.

Іспанці пробились у чвертьфінал Ліги націй, поступившись Англії у групі лише за додатковими показниками. Плейоф відбудеться навесні 2027 року.

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