Де ла Фуенте пояснив відсутність Ямаля у заявці збірної Іспанії

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив відсутність вінгера Барселони Ламіна Ямаля у заявці команди на матч проти Чехії у Лізі націй.

Його слова передає COPE.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати гравцем, який зазнав дискомфорт у коліні після матчу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (3:0).

"Це правильне рішення. Він, безумовно, хотів грати, і якби у нас була надзвичайна ситуація, ми б вирішили випустити його в стартовому складі. Але ризикувати не варто було. Очевидно, в першу чергу ми думали про його здоров'я, а потім про те, щоб він був в ідеальній формі до неділі. У нього невелике запалення, яке заважає йому почуватися нормально. Якщо все буде добре, він скоро приїде. Між гравцями немає жодних відмінностей. Якщо це фінал, гравці самі просять поставити їх у склад, незалежно від обставин. У цьому випадку найкраще, щоб вони підійшли в ідеальній формі до наступного матчу", – підсумував де ла Фуенте.

Очікується, що Ямал приєднається до команди перед матчем проти Англії, який запланований на 15 листопада. Його участь у цій зустрічі залежатиме від динаміки відновлення та зникнення дискомфорту в коліні.

Крім Ямаля, збірній Іспанії не допоможе й нападник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль. Форвард продовжує відновлюватися після грипу та також пропустить гру з Чехією. Його готовність до поєдинку проти Англії наразі залишається під питанням.

У поточному сезоні в активі Ямала 13 голів та 12 асистів у 16 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Луїса де ла Фуенте визнали найкращим тренером року.