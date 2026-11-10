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Де ла Фуенте пояснив відсутність Ямаля у заявці збірної Іспанії

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 20:21
Де ла Фуенте пояснив відсутність Ямаля у заявці збірної Іспанії
Луїс де ла Фуенте
Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте пояснив відсутність вінгера Барселони Ламіна Ямаля у заявці команди на матч проти Чехії у Лізі націй.

Його слова передає COPE.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати гравцем, який зазнав дискомфорт у коліні після матчу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (3:0).

"Це правильне рішення. Він, безумовно, хотів грати, і якби у нас була надзвичайна ситуація, ми б вирішили випустити його в стартовому складі. Але ризикувати не варто було. Очевидно, в першу чергу ми думали про його здоров'я, а потім про те, щоб він був в ідеальній формі до неділі.

У нього невелике запалення, яке заважає йому почуватися нормально. Якщо все буде добре, він скоро приїде.

Між гравцями немає жодних відмінностей. Якщо це фінал, гравці самі просять поставити їх у склад, незалежно від обставин. У цьому випадку найкраще, щоб вони підійшли в ідеальній формі до наступного матчу", – підсумував де ла Фуенте.

Очікується, що Ямал приєднається до команди перед матчем проти Англії, який запланований на 15 листопада. Його участь у цій зустрічі залежатиме від динаміки відновлення та зникнення дискомфорту в коліні.

Крім Ямаля, збірній Іспанії не допоможе й нападник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль. Форвард продовжує відновлюватися після грипу та також пропустить гру з Чехією. Його готовність до поєдинку проти Англії наразі залишається під питанням.

У поточному сезоні в активі Ямала 13 голів та 12 асистів у 16 матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Луїса де ла Фуенте визнали найкращим тренером року.

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