Німеччина перемогла Угорщину та достроково вийшла у плей-оф Євро-2024

Збірна Німеччини впевнено перемогла Угорщину в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Вже на перших секундах гри німці допустили небезпечний момент біля своїх воріт, але Мануель Ноєр підстрахував команду.

На 22 хвилині матчу Джамал Мусіала вивів "бундестім" вперед після передачі Ілкая Гюндогана. Своєю чергою угорці могли зрівняти рахунок під кінець першого тайму, проте гол скасували через офсайд.

У другому таймі моментів було досхочу в обох команд, проте голів не вистачало. Це виправив Гюндоган, який більярдним ударом подвоїв перевагу своєї команди та поставив крапку в матчі.

Ця перемога гарантувала німцям вихід у плей-оф чемпіонату Європи, оскільки вони точно не зможуть опуститися нижче 3 сходинки, а в двох інших групах була зафіксована нічия. Через неї 3-ті місця цих груп не зможуть набрати 6 балів і теоретично вибити Німеччину з Євро.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група B, 2 тур, 19 червня

Німеччина — Угорщина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Мусіала, 2:0 - Гюндоган.

Збірна Німеччини: Ноєр, Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштадт, Андріх (Джан 72), Кроос, Гюндоган (Ундав 84), Мусіала (Фюріх 72), Вірц (Сане 58), Гаверц (Фюллькруг 58).

Збірна Угорщини: Гулачі, Фіола, Орбан, Дардай, Болла (Адам 75), Надь А. (Кляйнгайслер 64), Шафер, Керкез (Надь Ж. 75), Шаллай (Чобот 87), Собослай, Варга (Газдад 87).

Попередження: Рюдігер 27 — Варга 22.

Нагадаємо, у першому турі Німеччина розгромно перемогла Шотландію в матчі-відкритті європейського чемпіонату з футболу, а Угорщина поступилася Швейцарії.

Наступний матч німці проведуть проти швейцарців, а угорці зіграють із Шотландією. Обидва матчі відбудуться у неділю, 23 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.