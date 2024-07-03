Штучний інтелект оцінив шанси команд вийти в півфінал Євро-2024

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив прогноз на Євро-2024 після завершення матчів 1/8 фіналу турніру та визначення усіх чвертьфінальних пар змагань.

Найбільше шансів на подолання наступного етапу ЧЄ є збірні Нідерландів та Англії. "Помаранчеві" зіграють з Туреччиною та мають значну перевагу, на думку штучного інтелекту. Підопічні Рональда Кумана мають пройти в 1/2 фіналу з ймовірністю 61.91%, у Туреччини шанс на успіх складає 38,09%.

Англійцям також пощастило з сіткою, вони зіграють зі Швейцарією, яка є аутсайдером протистояння. Вихід підопічних Гарета Саутгейта до півфіналу оцінюється в 59,50%, а Швейцарії — 40,50%. Зазначимо, що переможці цих пар зустрінуться між собою в півфіналі турніру.

З іншої сторони сітки усі команди мають майже рівні шанси на вихід до півфіналу. Так Франція є невеликим фаворитом у грі з Португалією — 53,87% проти 46,13%. Іспанія та Німеччина мають майже рівні шанси на успіх у чвертьфіналі — 51,99% проти 48,01%.

Зазначимо, що змінилися фаворити на виграш чемпіонату Європи-2024. Раніше через простішу сітку англійці вважалися головними фаворитами континентальної першості, але тепер команда "трьох левів" лише третя. Господарі турніру, збірна Німеччини, мають 20,01% на перемогу в фіналі домашнього Євро, Іспанія, яка зустрінеться з "бундестім" у чвертьфіналі — другий фаворит на чемпіонство (19,25%).