Тренер збірної Іспанії розповів, чи зможе Ямал зіграти проти Англії у Лізі націй

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте повідомив, що правий вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал зможе взяти участь у матчі 6-го туру Ліги націй-2026/27 проти Англії.

Його цитує Sport.es.

Він готовий допомогти національній команді після того, як пропустив поєдинок 5-го туру турніру проти Чехії (перемога 2:0). У 19-річного футболіста було невелике запалення коліна, яке він залікував ще до зустрічі з чехами. Однак тренерський штаб "Фурії Роха" вирішив не ризикувати своєю головною зіркою.

Напередодні останнього протистояння у груповому етапі ЛН-2026/27 Ямал проведе із іспанською збірною лише два повноцінні тренування.

Зустріч Іспанія – Англія відбудеться у неділю, 15 листопада, о 21:45 (за київським часом). Це буде центральний матч ігрового дня.

На полі зіштовхнуться два перші колективи квартету С. Команда де ла Фуенте з 15 балами очолює групу, тоді як англійці з 12 пунктами йдуть другими.

Додамо, що за спиною Ламіна вже 37 ігор за національну команду, у яких він відзначився 11 голами та 14 асистами. Разом зі збірною став чемпіоном Європи-2024 та тріумфатором ЧС-2026.