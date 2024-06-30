VAR допоміг: Німеччина обіграла Данію та вийшла в 1/4 Євро-2024

Збірна Німеччина здобула перемогу над Данією в межах 1/8 фіналу Євро-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь "бундестім". Вже на 4-й хвилині господарі ЧЄ вийшли вперед, однак арбітр скасував гол через офсайд.

Обидві команди непогано проявляли себе та створювали моменти до 36-ї хвилини, коли головному тренеру довелося призупинити гру через дощ, град та блискавки.

На початку другої половини гри Йоахім Андерсен вивів данців уперед, однак судді VAR помітили невеликий офсайд, а вже через кілька хвилин той же Андерсен привіз пенальті у свої ворота. Відеоопомічники помітили, як м'яч влучив у руку данському оборонцю.

На 68-й хвилині Джамал Мусіала зумів подвоїти перевагу німців та зрівнятися в бомбардирській гонці з Жоржем Мікаутадзе.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 29 червня

Німеччина — Данія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Гаверц (пен), 2:0 - 68 Мусіала

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Раум (Генрікс 81), Андріх (Джан 64), Гюндоган (Фюллькруг 64), Кроос, Сане (Антон 88), Мусіала (Вірц 81), Гаверц

Данія: Шмейхель, Андерсен, Вестергаард, Крістіансен (Ларсен 81), Бах (Крістіансен 81), Ділейні (Нергор 69), Гейб'єрг, Мехле, Ольсен (Поульсен 69), Гойлунд (Вінд 81), Еріксен

Попередження: Юльманн 41, Андерсен 57, Нагельсманн 59 (за межами поля), Андерсен 57, Мехле 60

Нагадаємо, швейцарці опинились на другому місці групи A, після перемоги над Угорщиною та двох нічиїх, спершу із Шотландією, а потім із Німеччиною.

Італійці теж посіли другу сходинку в групі B з 4 балами в активі. Вони перемогли Албанію, зіграли внічию з Хорватією та мінімально поступилися Іспанії.