Німеччина познущалася з Шотландії у матчі-відкритті Євро-2024

Збірна Німеччини розгромно перемогла Шотландію у матчі-відкритті чемпіонату Європи з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1. Німці з перших хвилин чинили тиск на захист суперників та створили кілька моментів, що призвело до двох швидких голів.

Перший м'яч забив нападник Баєра Флоріан Вірц, ставши наймолодшим представником своєї країни, який забивав на Євро, а за кілька хвилин Джамал Мусіала подвоїв перевагу.

Під кінець першого тайму захисник Шотландії грубо сфолив у штрафному майданчику за що він отримав пряму червону картку, а німці — пенальті, яке реалізував Кай Гаверц.

У другому таймі моменти продовжували постійно виникати біля воріт шотландців, проте забити знову вдалося лише на 68 хвилині. Ніклас Фюллькруг, який щойно вийшов на заміну, відправив м'яч у кут воріт з-за меж штрафного майданчика.

Під кінець матчу німці забили ще раз, проте цього разу у свої ворота. Примітно, що перший гол Шотландії на Євро виявився автоголом. Але на останній хвилині матчу Емре Джан поставив крапку дальнім ударом.

Євро-2024, Німеччина

Група А, 1 тур

14 червня

Німеччина — Шотландія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Вірц, 2:0 - 19 Мусіала, 3:0 - 45+1 Гаверц (пен.), 4:0 - 68 Фюллькруг, 4:1 - 87 Рюдігер (а.г.), 5:1 - 90+3 Джан.

Вилучення: Портеус 44.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім господарки турніру та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.