Мессі та Роналду їдуть на Мундіаль: усі заявки збірних на ЧС-2026
Чемпіонат світу 2026 року увійде в історію як наймасштабніший: за трофей уперше боротимуться 48 збірних.
Країни-учасниці до 1 червня оприлюднили офіційні заявки, які включають по 26 гравців. Загалом рекордні 1248 футболістів приїдуть до США, Канади та Мексики на 23-й Мундіаль.
Зірки першої величини стануть окрасою турніру. ЧС-2026, цілком ймовірно, стане останнім у кар'єрі легендарних Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Натомість ця світова першість стане першою для 18-річної суперзірки збірної Іспанії Ламіна Ямаля.
"Чемпіон" підготував в одному матеріалі повні заявки всіх 48 збірних-учасниць ЧС-2026.
Група A
Мексика
- Воротарі: Рауль Ранхель (Гвадалахара), Гільєрмо Очоа (Салернітана), Карлос Акеведо (Сантос Лагуна).
- Захисники: Ісраель Реєс (Америка), Хесус Гальярдо (Монтеррей), Хорхе Санчес (Крус Асуль), Сесар Монтес (Локомотив Москва), Хоан Васкес (Дженоа), Матео Чавес (Алкмар Занстрек).
- Півзахисники: Ерік Ліра (Крус Асуль), Луїс Ромо (Монтеррей), Обед Варгас (Атлетіко), Браян Гутьєррес (Гвадалахара), Орбелін Пінеда (Сельта), Едсон Альварес (Вест Гем), Хільберто Мора (Тіхуана), Сесар Уерта (Андерлехт), Альваро Фідальго (Реал Бетіс), Лус Чавес (Динамо Москва).
- Нападники: Роберто Альварадо (Гвадалахара), Алексіс Вега (Гвадалахара), Хуліан Кіньйонес (УАНЛ Тигрес), Сантьяго Хіменес (Мілан), Гільєрмо Мартінес (УНАМ Пумас), Армандо Гонсалес (Гвадалахара), Рауль Хіменес (Фулгем).
Тренер: Хав'єр Агірре
ПАР
- Воротарі: Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз), Рікардо Ґосс (Сівелеле), Сіфо Шейн (Орландо Пайретс).
- Захисники: Кхулісо Мудау (Мамелоді Сандаунз), Олвету Маханья (Філадельфія), Бредлі Кросс (Кайзер Чифс), Табанг Матулуді (Полокване Сіті), Нкосінаті Сібісі (Орландо Пайретс), Обрі Модіба (Мамелоді Сандаунз), Мбекезелі Мбоказі (Чикаго), Іме Окон (Ганновер), Самукеле Кабіні (Мольде), Камогело Себелебеле (Орландо Пайретс), Кхулумані Ндамане (Мамелоді Сандаунз).
- Півзахисники: Тебого Мокуна (Мамелоді Сандаунз), Джейден Адамс (Мамелоді Сандаунз), Таленте Мбата (Орландо Пайретс), Яя Сітоле (Тондела).
- Нападники: Освін Апполліс (Орландо Пайретс), Тшепанг Моремі (Орландо Пайретс), Евіденс Макгопа (Орландо Пайретс), Лайл Фостер (Бернлі), Ікраам Райнерс (Мамелоді Сандаунз), Релебогіле Мофокенг (Орландо Пайретс), Темба Зване (Мамелоді Сандаунз), Тапело Масеко (АЕЛ).
Тренер: Хьюго Броос
Південна Корея
- Воротарі: Чо Хен У (Ульсан), Кім Син Гю (Токіо), Сон Бом Гин (Чонбук Хьонде Моторс).
- Захисники: Кім Мін Дже (Баварія), Чжо Ю Мін (Аль-Шарджа), Лі Хан Бом (Мідтьюлланн), Кім Тхе Хен (Касіма Антлерс), Пак Джин Соб (Чжецзян), Лі Кі Хьок (Канвон), Лі Тхе Сок (Аустрія Відень), Соль Єн У (Црвена Звезда), Єнс Кастроп (Боруссія Менхенгладбах), Кім Мун Хван (Теджон Сітізен).
- Півзахисники: Ян Хен Чжун (Селтік), Пайк Син Хо (Бірмінгем), Хван Ін Бом (Феєнорд), Кім Чжин Гю (Чонбук Хьонде Моторс), Бе Чжун Хо (Сток Сіті), Ом Чжі Сон (Свонсі), Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Лі Дон Ген (Ульсан), Лі Чже Сон (Майнц), Лі Кан Ін (ПСЖ).
- Нападники: О Хен Гю (Бешикташ), Сон Хин Мін (Лос-Анджелес), Чжо Гю Сон (Мідтьюлланн).
Тренер: Хонг Мюн Бо
Чехія
- Воротарі: Лукас Горнічек (Брага), Матей Коварж (ПСВ), Їнджріх Станек (Славія Прага)
- Захисники: Владімір Цоуфал (Хоффенгайм), Давід Дудера (Славія Прага), Томаш Голеш (Славія Прага), Робін Гранач (Гоффенгайм), Степан Халупек (Славія Прага), Давід Юрасек (Славія Прага), Ладіслав Крейчи (Вулвергемптон), Ярослав Зелени (Славія Прага), Давід Зіма (Славія Прага)
- Півзахисники: Лукаш Черв (Вікторія Пльзень), Владімір Даріда (Градець Кралове), Лукаш Провод (Славія Прага), Міхал Саділек (Славія Прага), Гуго Сохурек (Спарта Прага), Александр Сойка (Вікторія Пльзень), Томаш Соучек (Вест Хем), Павел Шульц (Ліон), Денис Вишинський (Вікторія Пльзень)
- Нападники: Адам Гложек (Гоффенгайм), Томаш Хори (Славія Прага), Моймір Хитіл (Славія Прага), Ян Кухта (Спарта Прага), Патрік Шик (Баєр)
Тренер: Мирослав Коубек
Група B
Канада
- Воротарі: Максім Крепо (Орландо Сіті), Оуен Гудман (Барнслі/Крістал Пелес), Дейн Сент-Клер (Інтер Маямі)
- Захисники: Моіз Бомбіто (Ніцца), Дерек Корнеліус (Марсель), Альфонсо Девіс (Баварія), Люк де Фужероль (Фулгем), Алістер Джонстон (Селтік), Алфі Джонс (Мідлсбро), Річі Ларея (Торонто), Ніко Сігур (Хайдук Спліт), Джоел Вотерман (Чикаго Файр)
- Півзахисники: Алі Ахмед (Норвіч), Тейджон Б'юкенен (Вільярреал), Матьє Шуаньєр (Лос-Анджелес), Стівен Еуштакіу (Порту), Марсело Флорес (УАНЛ Тігрес), Ісмаель Коне (Сассуоло), Ліам Міллар (Галл Сіті), Джонатан Осоріо (Торонто), Натан Саліба (Андерлехт), Джейкоб Шаффельбург (Лос-Анджелес)
- Нападники: Джонатан Девід (Ювентус), Проміс Девід (Юніон Сент-Жілуаз), Кайл Ларін (Мальорка), Тані Олувасеї (Вільярреал)
Тренер: Джессі Марш
Боснія і Герцеговина
- Воротарі: Нікола Васіль (Санкт-Паулі, Німеччина), Мартін Зломіслич (Рієка, Хорватія), Осман Хаджикич (Славен Белупо, Хорватія)
- Захисники: Сеяд Колашинац (Аталанта, Італія), Амар Дедич (Бенфіка, Португалія), Ніхад Муякич (Газіантеп, Туреччина), Нікола Катич (Шальке, Німеччина), Тарік Мухаремович (Сассуоло, Італія), Степан Радельич (Рієка, Хорватія), Денніс Хадзікадунич (Сампдорія, Італія), Нідаль Челік (Ланс, Франція)
- Півзахисники: Амір Хаджіахметович (Галл Сіті, Англія), Іван Шуньїч (Пафос, Кіпр), Іван Башич (Астана, Казахстан), Дзеніс Бурнич (Карлсруе, Німеччина), Ермін Махмич (Слован Ліберець, Чехія), Беньямін Тахірович (Брондбю, Данія), Амар Мемич (Вікторія Плзень, Чехія), Армін Гігович (Янг Бойз, Швейцарія), Керім Алайбегович (Зальцбург, Австрія), Есмір Байрактаревич (ПСВ, Нідерланди)
- Нападники: Ермедін Демірович (Штутгарт, Німеччина), Йово Лукич (Універсітатя, Румунія), Самед Баздар (Ягеллонія, Польща), Харіс Табакович (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Едін Джеко (Шальке, Німеччина)
Тренер: Сергій Барбарез
Катар
- Воротарі: Салах Закарія (Аль-Духайль), Махмуд Абунада (Аль-Райян), Мешааль Баршам (Аль-Садд)
- Захисники: Аль-Хашмі Аль-Хуссейн, Ісса Лайє (обидва – Аль-Арабі), Аюб Аль-Уї (Аль-Гарафа), Буалем Хухі (Аль-Садд), Ро Ро (Аль-Садд), Лукас Мендес (Аль-Вакра), Султан Аль-Браке (Аль-Духайль), Хомам Ахмед (Культураль Леонеса)
- Півзахисники: Мохаммад Аль-Маннаї (Аль-Шамал), Джассем Аль-Джабер (Аль-Арабі), Карім Будіаф (Аль-Духайль), Ахмед Фатахі (Аль-Арабі), Абдулазіз Хатем (Аль-Раян), Ассім Мадібо (Аль-Вакра)
- Нападники: Тахсін Джамшид, Едмілсон Жуніор, Альмоез Алі (усі – Аль-Духайль), Хасан Аль-Хайдос, Акрам Афіф (обидва – Аль-Садд), Мохаммед Мунтарі, Ахмед Аль-Джанхі (обидва – Аль-Гарафа), Юссеф Абдурізаг (Аль-Вакра), Ахмед Алаа (Аль-Райян)
Тренер: Хулен Лопетегі
Швейцарія
- Воротарі: Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд), Марвін Келлер (Янг Бойз), Івон Мвого (Лор'ян)
- Захисники: Мануель Аканджі (Інтер), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах), Міро Мухайм (Гамбург), Рікардо Родрігес (Бетіс), Сільван Відмер (Майнц), Лука Хакес (Штутгарт), Орель Аменда (Айнтрахт), Ерай Джемерт (Валенсія)
- Півзахисники: Ардон Яшарі (Мілан), Денис Закарія (Монако), Граніт Джака (Сандерленд), Йохан Манзамбі (Фрайбург), Джибріль Соу (Севілья), Міхель Ебішер (Піза), Ремо Фройлер (Болонья), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Фабіан Рідер (Аугсбург), Ноа Окафор (Лідс), Рубен Варгас (Севілья), Дан Ндой (Ноттінгем Форест)
- Нападники: Седрік Іттен (Фортуна), Брел Емболо (Ренн), Зекі Амдуні (Бернлі)
Тренер: Мурат Якін
Група C
Бразилія
- Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Фенербахче), Вефертон (Греміо)
- Захисники: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт Санкт-Петербург), Габріель Магальєс (Арсенал), Роджер Ібанез (Аль-Алі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ)
- Півзахисники: Бруно Гімариес (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Даніло С. (Ботафого), Фабінью (Аль-Іттіхад), Лукас Пакета (Фламенго), Едерсон (Аталанта)
- Нападники: Ендрік (Олімпік Ліон), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Ігор Тьяго (Брентфорд), Луїс Енріке (Зеніт Санкт-Петербург), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафінья (Барселона), Райан (Борнмут), Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)
Тренер: Карло Анчелотті
Марокко
- Воротарі: Яссін Буну (Аль-Хілаль), Мунір Мохамеді (РСБ), Ахмед Таньяуті (ФАР)
- Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Нуссаїр Мазрауї (Манчестер Юнайтед), Анасс Салах-Еддін (ПСВ), Юсеф Беламмарі (Аль-Ахлі Каїр), Ісса Діоп (Фулгем), Шаді Ріад (Кристал Пелес), Закарія Ель-Уахді (Генк), Редуан Аляль (Мехелен), Наєф Аґерд (Марсель)
- Півзахисники: Неїль Ель-Айнауї (Рома), Аззедін Унаї (Жирона), Ісмаель Сайбарі (ПСВ), Біляль Ель-Ханнус (Штутгарт), Самір Ель-Мурабет (Страсбург), Софʼян Амрабат (Бетіс), Айюб Буадді (Лілль)
- Нападники: Браїм Діас (Реал), Аюб Ель-Каабі (Олімпіакос), Абде Еззальзулі (Бетіс), Суф'ян Раїмі (Аль-Айн), Жессім Яссін (Страсбург), Аюб Амаймуні-Ешгуяб (Айнтрахт), Шамсдін Тальбі (Сандерленд)
Тренер: Мохамед Уахбі
Гаїті
- Воротарі: Жоні Плясід (Бастія), Александр П'єр (Сошо), Жозюе Дюверже (Космос Кобленц)
- Захисники: Карлен Аркю (Анже), Вільген Поген (Зюлте-Варегем), Дюк Лакруа (Колорадо-Спрінгс), Мартен Експер'янс (Нансі), Жан-Кевен Дюверн (Гент), Рікардо Аде (ЛДУ Кіто), Ганнес Делькруа (Лугано), Кіто Термонсі (Янг Бойз II)
- Півзахисники: Левертон П'єр (Візела), Карл-Фред Санте (Ель-Пасо Локомотів), Данле Жан-Жак (Філадельфія Юніон), Жан-Рікнер Белльґард (Вулвергемптон), П'єр Вуденскі (Віолетт), Домінік Сімон (Татран)
- Нападники: Луїсіус Дідсон (Даллас), Рубен Провіденс (Алмере Сіті), Жозюе Казімір (Осер), Дерік Етьєн (Торонто), Вільзон Ізідор (Сандерленд), Дюкан Назон (Естегляль), Францді П'єрро (Різеспор), Яссін Фортюне (Візела), Ленні Жозеф (Ференцварош)
Тренер: Себастьян Міньє
Шотландія
- Воротарі: Крейг Гордон (Хартс), Ангус Ганн (Ноттінгем Форест), Ліам Келлі (Рейнджерс)
- Захисники: Енді Робертсон (Ліверпуль), Грант Генлі (Хіберніан), Кіран Тірні (Селтік), Скотт Маккенна (Динамо Загреб), Джек Хендрі (Аль-Іттіфак), Нейтан Паттерсон (Евертон), Ентоні Ралстон (Селтік), Джон Сауттар (Рейнджерс), Аарон Хікі (Брентфорд), Домінік Гайам (Рексем)
- Півзахисники: Джон Макгінн (Астон Вілла), Скотт Мактоміней (Наполі), Раян Крісті (Борнмут), Кенні Маклін (Норвіч Сіті), Біллі Гілмор (Наполі), Льюїс Фергюсон (Болонья), Бен Ганнон-Доак (Борнмут), Фіндлей Кертіс (Кілмарнок)
- Нападники: Ліндон Дайкс (Чарльтон), Че Адамс (Торіно), Лоуренс Шенкленд (Хартс), Джордж Херст (Іпсвіч), Росс Стюарт (Саутгемптон)
Тренер: Стів Кларк
Група D
США
- Воротарі: Кріс Брейді (Чикаго Файр), Метт Фріз (Нью-Йорк Сіті), Мет Тернер (Нью-Інгленд Революшн)
- Захисники: Алекс Фрімен (Вільярреал), Ентоні Робінсон (Фулгем), Остон Трасті (Селтік), Кріс Річардс (Крістал Пелес), Марк Маккензі (Тулуза), Сержиньйо Дест (ПСВ), Тім Рім (Шарлотт), Майлз Робінсон (Цинциннаті), Джозеф Скеллі (Боруссія Менхенгладбах)
- Півзахисники: Максіміліан Арфстен (Коламбус Крю), Бренден Ааронсон (Лідс), Крістіан Рольдан (Сіетл Саундерс), Джованні Рейна (Боруссія Менхенгладбах), Себастьян Берголтер (Ванкувер), Малік Тілльман (Баєр), Тайлер Адамс (Борнмут), Вестон Маккенні (Ювентус), Алекс Сендехас (Америка), Крістіан Пулішич (Мілан), Тімоті Веа (Марсель)
- Нападники: Фоларін Балогун (Монако), Гейджі Райт (Ковентрі), Рікардо Пепі (ПСВ)
Тренер: Маурісіо Почеттіно
Парагвай
- Воротарі: Орландо Гілл (Сан-Лоренцо), Роберто Хуніор "Гатіто" Фернандес (Серро Портеньйо), Гастон Ольвейра (Олімпія)
- Захисники: Хуан Касерес (Динамо Москва), Густаво Веласкес (Серро Портеньйо), Густаво Гомес (Палмейрас), Хуніор Алонсо (Атлетіко Мінейро), Хосе Канале (Ланус), Омар Альдерете (Сандерленд), Александро Майдана (Таллерес), Фабіан Бальбуена (Греміо)
- Півзахисники: Дієго Гомес (Брайтон), Маурісіо Магальяйнс (Палмейрас), Даміан Бобаділья (Сан-Паулу), Браян Охеда (Орландо Сіті), Андрес Кубас (Ванкувер Вайткепс), Матіас Галарса (Атланта Юнайтед), Алехандро "Каку" Гамарра (Аль-Айн)
- Нападники: Густаво Кабальєро (Портсмут), Рамон Соса (Палмейрас), Алекс Арсе (Індепендьєнте Рівадавія), Ісідро Пітта (Ред Булл Брагантіно), Габріель Авалос (Індепендьєнте), Мігель Альмірон (Атланта Юнайтед), Хуліо Енсісо (Страсбур), Антоніо Санабріа (Кремонезе)
Тренер: Густаво Альфаро
Австралія
- Воротарі: Патрік Біч (Мельбурн Сіті), Пол Іццо (Раннерс), Метью Раян (Леванте)
- Захисники: Азіз Бехіч (Мельбурн Сіті), Джордан Бос (Феєнорд), Кемерон Берджесс (Свонсі Сіті), Алессандро Чіркаті (Парма), Милош Дегенек (АПОЕЛ), Джейсон Герія (Альбірекс Ніїгата), Лукас Геррінгтон (Колорадо Репідс), Кай Трюїн (Нью-Йорк Сіті), Гаррі Суттар (Лестер Сіті)
- Півзахисники: Джейкоб Італіяно (ГАК), Кемерон Девлін (Гартс), Айдін Грустич (Гераклес), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі), Коннор Меткалф (Санкт-Паулі), Ейден О'Ніл (Нью-Йорк Сіті), Пол Окон-Енгстлер (Сідней), Крістіан Вольпато (Сассуоло), Несторі Іранкунда (Вотфорд), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кастельйон)
- Нападники: Нішан Велупіллай (Мельбурн Вікторі), Мохамед Туре (Норвіч Сіті), Тете Єнгі (Матіда Зельвія)
Тренер: Тоні Попович
Туреччина
- Воротарі: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакир (Галатасарай)
- Захисники: Абдюлькерім Бардакджи (Галатасарай), Чаглар Сьоюнджю (Фенербахче), Ерен Ельмали (Галатасарай), Ферді Кадиоглу (Брайтон), Меріх Демірал (Аль-Ахлі, Саудівська Аравія), Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Озан Кабак (Гоффенгайм), Самет Акайдин (Різеспор), Зекі Челік (Рома)
- Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кекчю (Бешикташ), Саліх Озджан (Боруссія Д)
- Нападники: Арда Гюлер (Реал), Бариш Йилмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт), Деніз Гюль (Порту), Ірфан Кахведжі (Касимпаша), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу, Огуз Айдин (обидва – Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай)
Тренер: Вінченцо Монтелла
Група E
Німеччина
- Воротарі: Олівер Бауманн (Гоффенгайм), Мануель Нойєр (Баварія), Александер Нюбель (Штутгарт)
- Захисники: Вальдемар Антон, Ніко Шлоттербек (обидва – Боруссія Дортмунд), Натаніель Браун (Айнтрахт Франкфурт), Давід Раум (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал), Джонатан Та (Баварія), Малік Тшау (Ньюкасл)
- Півзахисники: Паскаль Гросс (Брайтон), Йозуа Кімміх, Александер Павлович, Леон Горецка, Джамал Мусіала (усі – Баварія), Фелікс Нмеча (Боруссія Дортмунд), Ангело Штіллер (Штутгарт), Надім Амірі (Майнц), Флоріан Віртц (Ліверпуль), Ассан Уедраого (Лейпциг)
- Нападники: Максіміліан Баєр (Боруссія Дортмунд), Кай Гаверц (Арсенал), Джеймі Левелінг, Деніз Ундав (обидва – Штутгарт), Лерой Сане (Галатасарай), Нік Вольтемаде (Ньюкасл)
Тренер: Юліан Нагельсманн
Кюрасао
- Воротарі: Елой Рум (Маямі ФК, США), Тревор Дорнбюс (ВВВ-Венло), Тайрік Бодак (Телстар)
- Захисники: Шуранді Самбо (Спарта Роттердам), Джошуа Бренет (Кайсеріспор, Туреччина), Рошон ван Ейма (Ваалвейк), Шерел Флоранус (Зволле), Юрієн Ґарі (Абха), Ріхедлі Базур (Коньяспор), Армандо Обіспо (ПСВ), Лівано Комененсія (Цюрих), Деверон Фонвілл (НЕК)
- Півзахисники: Леандро Бакуна (Ігдир), Жуніньйо Бакуна (Волендам), Таїт Чонг (Шеффілд Юнайтед), Ґодфрід Румерату (РКС Ваалвейк), Кевін Феліда (Ден Босх), Арьяні Марта (Ротергем), Тайріс Нослін (Телстар)
- Нападники: Кенджі Ґорре (Маккабі Хайфа), Сонтьє Хансен (Мідлсбро), Єарл Марґаріта (Беверен), Джерване Кастанер (Теренгану), Юрген Локадія (Маямі ФК, США), Брендлі Кювас (Волендам)
Тренер: Дік Адвокат
Еквадор
- Воротарі: Ернан Галіндес (Уракан), Мойсес Рамірес (Кіфісія), Гонсало Вальє (ЛДУ Кіто)
- Захисники: Вільян Пачо (ПСЖ), П'єро Інкап'є (Арсенал), Хоель Ордоньєс (Брюгге), Фелікс Торрес (Інтернасьйонал), Первіс Еступіньян (Мілан), Яймар Медіна (Генк), Анхело Пресіадо (Атлетико Мінейру), Джексон Поросо (Тіхуана)
- Півзахисники: Алан Мінда (Атлетико Мінейру), Мойсес Кайседо (Челсі), Хорді Альсівар (Індепендьєнте), Деніл Кастільйо (Мідтьюлланн), Джон Єбоа (Венеція), Алан Франко (Атлетико Мінейру), Педро Віте (Пумас), Кендрі Паес (Рівер Плейт), Нільсон Ангуло (Сандерленд), Гонсало Плата (Фламенго)
- Нападники: Кевін Родрігес (Юніон Сент-Жілуаз), Ентоні Валенсія (Антверпен), Еннер Валенсія (Пачука), Хорді Кайседо (Уракан), Джеремі Аревало (Штутгарт)
Тренер: Себастьян Беккачече
Кот-д'Івуар
- Воротарі: Ях'я Фофана (Різеспор), Мохамед Коне (Шарлеруа), Альбан Ляфон (Панатінаїкос)
- Захисники: Еммануель Агбаду (Бешикташ), Клеман Акпа (Осер), Усман Діоманде (Спортінг), Гела Дуе (Страсбур), Гіслен Конан (Жіл Вісенте), Оділон Коссуну (Аталанта), Еван Ндіка (Рома), Вілфрід Сінґо (Галатасарай)
- Півзахисники: Секо Фофана (Порту), Парфе Гіагон (Шарлеруа), Кріст Інао-Улаї (Трабзонспор), Франк Кессьє (Аль-Ахлі), Ібрагім Санґаре (Ноттінгем Форест), Жан-Мікаель Сері (Марибор), Сімон Аденґра (Монако), Амад Діалло (Манчестер Юнайтед), Ніколя Пепе (Вільярреал)
- Нападники: Анж-Йоан Бонні (Інтер), Умар Діакіте (Серкль Брюгге), Еванн Ґессан (Крістал Пелас), Базумана Туре (Гоффенгайм), Ельє Ваї (Ніцца), Ян Діоманде (Лейпциг)
Менеджер: Емерсе Фейе
Група F
Нідерланди
- Воротарі: Марк Флеккен (Баєр), Робін Руфс (Сандерленд), Барт Вербрюгген (Брайтон)
- Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс (Інтер), Йоррел Хато (Челсі), Ян Паул ван Хекке (Брайтон), Юррієн Тімбер (Арсенал), Міккі ван де Вен (Тоттенгем)
- Півзахисники: Раян Гравенберх (Ліверпуль), Френкі де Йонг (Барселона), Тьон Копмейнерс (Ювентус), Тіджані Рейндерс (Манчестер Сіті), Мартен де Рон (Аталанта), Гус Тіль (ПСВ), Квінтен Тімбер (Марсель), Матс Віффер (Брайтон)
- Нападники: Брайан Броббі (Сандерленд), Мемфіс Депай (Корінтіанс), Коді Гакпо (Ліверпуль), Джастін Клюйверт (Борнмут), Ноа Ланг (Галатасарай), Доніел Мален (Рома), Крісенсіо Саммервілл (Вест Гем), Ваут Вегхорст (Аякс)
Тренер: Рональд Куман
Японія
- Воротарі: Дзьон Судзукі (Парма), Кейсуке Осако (Санфречче Хіросіма), Томокі Хаякава (Касіма Антлерс)
- Захисники: Юто Нагатомо (Токіо), Сього Танігуті (Сент-Трюйден), Ко Ітакура (Аякс), Цуйосі Ватанабе (Феєнорд), Такехіро Томіясу (Аякс), Хірокі Іто (Баварія), Аюму Секо (Гавр), Юкінарі Сугавара (Вердер), Дзюнносукэ Судзукі (Копенгаген)
- Півзахисники: Ватару Ендо (Ліверпуль), Дзюня Іто (Генк), Даїті Камада (Крістал Пелас), Ріцу Доан (Айнтрахт), Ао Танака (Лідс Юнайтед), Кейто Накамура (Реймс), Каісю Сано (Майнц), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад), Юїто Судзукі (Фрайбург)
- Нападники: Кокі Огава (НЕК Неймеген), Дайдзен Маеда (Селтік), Аясе Уеда (Феєнорд), Кенто Сіогаї (Вольфсбург), Кейсуке Гото (Сент-Трюйден)
Тренер: Хаджіме Моріясу
Швеція
- Воротарі: Віктор Йоганссон (Сток Сіті), Крістоффер Нордфельдт (АІК), Якоб Відель-Сеттерстрем (Дербі Каунті)
- Захисники: Яльмар Екдаль (Бернлі), Габріель Ґудмундссон (Лідс), Ісак Г'єн (Аталанта), Еміль Гольм (Ювентус), Ґустаф Лаґербільке (Брага), Віктор Ліндельоф (Астон Вілла), Ерік Сміт (Санкт-Паулі), Карл Старфельт (Сельта), Елліот Струд (М'єльбю), Даніель Свенссон (Боруссія)
- Півзахисники: Таа Алі (Мальме), Ясін Аярі (Брайтон), Лукас Берґваль (Тоттенгем), Єспер Карлстрьом (Удінезе), Кен Сема (Пафос), Маттіас Сванберґ (Вольфсбург), Бесфорт Зенелі (Юніон)
- Нападники: Александр Бернгардссон (Гольштайн), Ентоні Еланґа (Ньюкасл), Віктор Дьокереш (Арсенал), Александер Ісак (Ліверпуль), Ґустаф Нільссон (Брюгге), Беньямін Нюґрен (Селтік)
Тренер: Грем Поттер
Туніс
- Воротарі: Аймен Дахмен (Сфаксьєн), Сабрі Бен Хассен (Сахел), Абдельмухід Чамах (Клаб Африкан)
- Захисники: Ян Валері (Янг Бойз), Мутаз Неффаті (Норчепінг), Ділан Бронн (Серветт), Раєд Чихауї (Монастір), Монтасар Талбі (Лор'ян), Адем Арус (Касимпаша), Омар Рекік (Марибор), Алі Абді (Ніцца), Мохамед Бен Хміда (Есперанс Туніс)
- Півзахисники: Еліс Шкірі (Айнтрахт), Аніс Бен Слімане (Норвіч), Рані Хедіра (Уніон Берлін), Мортада Бен Унас (Касимпаша), Ісмаель Гарбі (Аугсбург), Мохамед Хадж-Махмуд (Лугано), Ганнібал Меджбрі (Бернлі)
- Нападники: Еліас Саад (Ганновер), Халіль Аярі (ПСЖ), Еліас Ашурі (Копенгаген), Себастьян Тунекті (Селтік), Хазем Мастурі (Динамо Махачкала), Фірас Чават (Клаб Африкан), Раян Еллумі (Ванкувер)
Тренер: Сабрі Лямуші
Група G
Бельгія
- Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Манчестер Юнайтед), Майк Пендерс (Страсбург)
- Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем), Зено Дебаст (Спортинг), Максім Де Кейпер (Брайтон), Коні де Вінтер (Мілан), Брандон Мехеле (Брюгге), Тома Меньє (Лілль), Натан Нгой (Лілль), Хоакін Сейс (Брюгге), Артур Теат (Айнтрахт)
- Півзахисники: Кевін Де Брейне (Наполі), Амаду Онана (Астон Вілла), Ніколас Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Жирона)
- Нападники: Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Матіас Фернандес Пардо (Лілль), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Бенфіка), Дієгу Морейра (Страсбург), Алексіс Салемакерс (Мілан), Леандро Троссар (Арсенал)
Тренер: Руді Гарсія
Єгипет
- Воротарі: Мохамед Ель-Шенаві, Мустафа Шобейр (обидва – Аль-Ахлі Каїр), Мохамед Алаа (Ель-Гуна), Аль-Махді Соліман (Замалек)
- Захисники: Мохамед Хані, Ясер Ібрагім (обидва – Аль-Ахлі Каїр), Тарек Алаа (Аль-Хабрі), Хамді Фатхі (Аль-Вакр), Рамі Рабіа (Аль-Айн), Хоссам Абдельмаджід (Замалек), Мохамед Абдельмонем (Ніцца), Ахмед Фоту (Замалек), Карім Хафез (Пірамідс)
- Півзахисники: Маруан Аттія, Трезеге, Зізо (всі – Аль-Ахлі Каїр), Моханад Лашін (Пірамідс), Набіль Емад (Ель-Наджма), Махмуд Сабер (ЗЕД), Ібрагім Адель (Норшеллан), Хессем Хассан (Реал Ов'єдо), Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Нападники: Омар Мармуш (Манчестер Сіт), Хамза Абделькарім ("Барселона Б), Актай Абдулла (Смуха)
Тренер: Хоссам Хассан
Іран
- Воротарі: Аліреза Бейранванд (Трактор), Паям Ніязманд (Персеполіс), Хоссейн Хоссейні (Сепахан)
- Захисники: Ехсан Хаджсафі (Сепахан), Мілад Мохаммаді (Персеполіс), Рамін Резаеян (Фулад), Хоссейн Канаанізадеган (Персеполіс), Шоджа Халілзаде (Трактор), Салех Хардані (Естеглал), Алі Нематі (Фулад), Даніал Ейрі (Малаван)
- Півзахисники: Аліреза Джаханбахш (Дендер), Саїд Езатоллахі (Шабаб Аль-Аглі), Саман Годдос (Кальба), Мехді Торабі (Трактор), Рузбех Чешмі (Естеглал), Мохаммад Мохебі (Ростов), Мехді Гаєді (Аль-Наср), Мохаммад Горбані (Аль-Вахда), Арія Юсефі (Сепахан), Амірмохаммад Раззагінія (Естеглал)
- Нападники: Мехді Таремі (Олімпіакос), Шахріяр Моганлу (Кальба), Амірхоссейн Хоссейнзаде (Трактор), Алі Аліпур (Персеполіс), Денніс Еккерт (Стандард Льєж)
Тренер: Амір Галеной
Нова Зеландія
- Воротарі: Макс Крокомб (Міллволл, Англія), Алекс Полсен (Легія Варшава, Польща), Майкл Вуд (Окленд, Нова Зеландія)
- Захисники: Тім Пейн (Веллінгтон Фенікс, Нова Зеландія), Френсіс де Вріс, Нандо Пейнакер, Каллан Елліот (всі – Окленд, Нова Зеландія), Тайлер Біндон (Ноттінгем Форест, Англія), Майкл Боксолл (Міннесота Юнайтед, США), Ліберато Какаче (Рексем, Англія), Фінн Серман (Портленд Тімберс, США), Томмі Сміт (Брейнтрі Таун, Англія)
- Півзахисники: Джо Белл (Вікінг, Норвегія), Метт Гарбетт (Пітерборо Юнайтед, Англія), Марко Стаменич (Свонсі Сіті, Уельс), Сарпріт Сінгх, Алекс Руфер (обидва – Веллінгтон Фенікс, Нова Зеландія), Елайджа Джаст (Мотервелл, Шотландія), Бен Олд (Сент-Етьєн, Франція), Каллум МакКоветт (Сількеборг, Данія), Раян Томас (Зволле, Нідерланди), Лаклан Бейлісс (Ньюкасл Джетс, Австралія)
- Нападники: Кріс Вуд (Ноттінгем Форест, Англія), Коста Барбарусес (Вестерн Сідней Вондерерс, Австралія), Бен Вейн (Порт Вейл, Англія), Джессі Рендалл (Окленд, Нова Зеландія)
Тренер: Даррен Бейзлі
Група H
Іспанія
- Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Девід Райя (Арсенал), Хоан Гарсія (Барселона)
- Захисники: Марк Кукурелья (Челсі), Алекс Грімальдо (Баєр Леверкузен), Пау Кубарсі (Барселона), Емерік Лапорт (Атлетик), Марк Пубіль (Атлетико), Ерік Гарсія (Барселона), Маркос Льоренте (Атлетико), Педро Порро (Тоттенгем)
- Півзахисники: Педрі (Барселона), Фабіан (ПСЖ), Субіменді (Арсенал), Гаві (Барселона), Родріго (Манчестер Сіті), Алекс Баена (Атлетико), Меріно (Арсенал)
- Нападники: Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ольмо (Барселона), Ніко (Атлетик), Єремі Піно (Кристал Пелес), Ферран (Барселона), Борха Іглесіас (Сельта), Віктор Муньйос (Осассуна), Ламіне Ямал (Барселона)
Тренер: Луїс де ла Фуенте
Кабо-Верде
- Воротарі: Вожінья (Шавеш), Марсіу Роза (Монтана), Сі-Джей Дос Сантос (Сан-Дієго)
- Захисники: Стівен Морейра (Коламбус Крю), Вагнер Піна (Трабзонспор), Жоау Паулу (ФКСБ), Сідні Кабрал (Бенфіка), Логан Кошта (Вільярреал), Роберту Лопеш (Шемрок Роверс), Кельвін Пірес (ГЯК), Стопіра (Торреенсе), Еділсон Діней (Аль-Батаєх)
- Півзахисники: Дерой Дуарте (Лудогорець), Ларуш Дуарте (Академія Пушкаша), Кевін Піна (Краснодар), Жаміру Монтейру (Зволле), Телму Арканжу (Віторія Гімарайнш), Жаїр Семедо (Фаренсе)
- Нападники: Жілсон Таваріш (Акрон), Еліо Варела (Маккабі Тель-Авів), Нуну Да Кошта (Істанбул), Дайлон Лівраменто (Каза Пія), Жоване Кабрал (Ештрела), Віллі Семеду (Аполлон), Гаррі Родрігеш (Аполлон), Раян Мендеш (Игдир)
Тренер: Педро Бріто (Бубішта)
Саудівська Аравія
- Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Ула), Наваф Аль-Акіді (Ан-Наср), Ахмед Аль-Кассар (Аль-Кадісія)
- Захисники: Сауд Абдулхамід (Ланс), Хассан Аль-Тамбакті (Аль-Хіляль), Абдулела Аль-Амрі (Ан-Наср), Наваф Бушаль (Ан-Наср), Алі Ладжамі (Аль-Хіляль), Алі Маджраші (Аль-Ахлі), Хассан Кадеш (Аль-Іттіхад), Мотеб Аль-Харбі (Аль-Хіляль), Джехад Такрі (Аль-Кадісія), Мохаммед Абу Аль-Шамат (Аль-Кадісія)
- Півзахисники: Салем Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Мохамед Канно (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Даусарі (Аль-Хіляль), Абдулла Аль-Хайбарі (Ан-Наср), Мусаб Аль-Джувайр (Аль-Кадісія), Айман Ях'я (Ан-Наср), Зіяд Аль-Джохані (Аль-Ахлі), Султан Мандаш (Аль-Хіляль), Алаа Аль-Хеджі (Неом)
- Нападники: Фірас Аль-Бурайкан (Аль-Ахлі), Салех Аль-Шехрі (Аль-Іттіхад), Абдулла Аль-Хамдан (Аль-Наср), Халід Аль-Ганнам (Аль-Іттіфак)
Тренер: Георгіос Доніс
Уругвай
- Воротарі: Серхіо Рошет (Інтернасьонал, Бразилія), Фернандо Муслера (Естудіантес, Аргентина), Сантьяго Меле (Монтеррей, Мексика)
- Захисники: Гільєрмо Варела (Фламенго, Бразилія), Рональд Араухо (Барселона, Іспанія), Хосе Марія Хіменес (Атлетіко Мадрид, Іспанія), Сантьяго Буено (Вулвергемптон, Англія), Себастьян Касерес (Клуб Америка, Мексика), Матіас Олівера (Наполі, Італія), Хоакін Пікерес (Палмейрас, Бразилія), Матіас Вінья (Рівер Плейт, Аргентина)
- Півзахисники: Мануель Угарте (Манчестер Юнайтед, Англія), Еміліано Мартінес (Тальєрес, Аргентина), Родріго Бентанкур (Тоттенгем, Англія), Федеріко Вальверде (Реал Мадрид, Іспанія), Агустін Каноббіо (Флуміненсе, Бразилія), Хуан Мануель Санабрія (Реал Солт-Лейк, США), Джорджіан де Арраскаета (Фламенго, Бразилія), Ніколас де ла Крус (Фламенго, Бразилія), Родріго Саласар (Брага, Португалія), Факундо Пелістрі (Панатінаїкос, Греція), Максиміліано Араухо (Спортинг, Португалія), Брайан Родрігес (Клуб Америка, Мексика)
- Нападники: Родріго Агірре (Тігрес УАНЛ, Мексика), Федеріко Віньяс (Ов'єдо, Іспанія), Дарвін Нуньєс (Аль-Хіляль, Саудівська Аравія)
Тренер: Марсело Б'єльса
Група I
Франція
- Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ренн), Робен Ріссер (Ланс)
- Захисники: Люка Дінь (Астон Вілла), Мало Гюсто (Челсі), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Аль-Хіляль), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жуль Кунде (Барселона), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія), Максанс Лакруа (Крістал Пелас)
- Півзахисники: Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад), Ману Коне (Рома), Адрієн Рабйо (Мілан), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)
- Нападники: Магнес Акліуш (Монако), Бредлі Баркола (ПСЖ), Раян Шеркі (Манчестер Сіті), Усман Дембеле (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ), Жан-Філіпп Матета (Крістал Пелас), Кіліан Мбаппе (Реал), Майкл Олісе (Баварія), Маркус Тюрам (Інтер)
Тренер: Дідьє Дешам
Сенегал
- Воротарі: Едуар Менді (Аль-Ахлі), Морі Діау (Гавр), Єванн Діуф (Ніцца)
- Захисники: Каліду Кулібалі (Аль-Хіляль), Ель-Хаджі Малік Діуф (Вест Гем), Мусса Ньякате (Ліон), Мамаду Сарр (Челсі), Абдулай Сек (Маккабі Хайфа), Ісмаїл Якобс (Галатасарай), Антуан Менді (Ніцца), Крепен Діатта (Монако), Мустафа Мбоу (Париж), Ілай Камара (Андерлехт)
- Півзахисники: Ідрісса Гейє (Евертон), Папе Гейє (Вільярреал), Ламін Камара (Монако), Хабіб Діарра (Сандерленд), Пате Сісс (Райо Вальєкано), Пап Матар Сарр (Тоттенгем), Бара Сапоко Ндіайє (Баварія)
- Нападники: Садіо Мане (Аль-Наср), Ісмаїла Сарр (Крістал Пелас), Іліман Ндіайє (Евертон), Ассане Діао (Комо), Ібрагім Мбайє (ПСЖ), Ніколас Джексон (Челсі), Бамба Діенг (Лор'ян), Шериф Ндіайє (Самсунспор)
Тренер: Папе Тіау
Ірак
- Воротарі: Джалал Хассан (Аль-Завра), Фахад Таліб (Аль-Талаба), Ахмед Басіль (Аль-Шорта)
- Захисники: Ребін Сулака (Порт), Манаф Юніс (Аль-Шорта), Мерхас Доскі (Вікторія Пльзень), Хусейн Алі (Погонь Щецин), Заїд Тахсін (Пахтакор), Франс Путрос (Персіб Бандунг), Ахмед Ях'я (Аль-Шорта), Мустафа Саадун (Аль-Шорта), Акам Хашим (Аль-Завра)
- Півзахисники: Ібрагім Баєш (Аль-Дхафра), Амір Аль-Аммарі (Краковія), Алі Джасім (Аль-Наджма), Юссеф Амін (АЕК Ларнака), Зідан Ікбал (Утрехт), Марко Фарджі (Венеція), Кевін Якоб (АГФ), Аймар Шер (Сарпсборг 08), Заїд Ісмаїл (Аль-Талаба), Ахмед Касем (Нешвілл)
- Нападники: Аймен Хусейн (Аль-Карма), Моханад Алі (Дібба), Алі Аль-Хамаді (Лутон Таун), Алі Юсіф (Аль-Талаба)
Тренер: Грем Арнольд
Норвегія
- Воротарі: Ер'ян Нюланд (Севілья), Сандер Тангвік (Гамбург), Егіл Селвік (Вотфорд).
- Захисники: Крістоффер Аєр (Брентфорд), Лео Естігор (Дженоа), Давід Меллер Вольфе (Вулвергемптон), Фредрік Андре Бйоркан (Буде-Глімт), Маркус Голмгрен Педерсен (Торіно), Торбйорн Геггем (Болонья), Сондре Лангос (Дербі Каунті), Хенрік Селебакке Фальченер (Вікінг), Джуліан Раєрсон (Боруссія Дортмунд).
- Півзахисники: Мортен Торсбі (Кремонезе), Патрік Берг (Буде-Глімт), Сандер Берге (Фулгем), Мартін Едегор (Арсенал), Фредрік Аурснес (Бенфіка), Крістіан Торстведт (Сассуоло), Телоніус Осгор (Рейнджерс), Антоніо Нуса (РБ Лейпциг), Андреас Шельдеруп (Бенфіка), Оскар Бобб (Фулгем), Єнс Петтер Гауге (Буде-Глімт).
- Нападники: Александр Сьорлот (Атлетико), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Йорген Странд Ларсен (Кристал Пелес).
Тренер: Столе Сольбаккен
Група J
Аргентина
- Воротарі: Хуан Муссо (Атлетико), Херонімо Рульї (Марсель), Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
- Захисники: Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Гонсало Монтієль (Рівер Плейт), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Факундо Медіна (Марсель), Науель Моліна (Атлетико)
- Півзахисники: Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Родріго Де Пауль (Інтер Маямі), Валентин Барко (Страсбург), Джовані Ло Чельсо (Бетіс), Есекіель Паласіос (Баєр), Алексіс Макаллістер (Ліверпуль), Енцо Фернандес (Челсі)
- Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі) Хуліан Альварес, Ніколас Гонсалес, Тьяго Альмада, Джуліано Сімеоне (усі – Атлетико), Ніко Пас (Комо), Лаутаро Мартінес (Інтер)
Тренер: Ліонель Скалоні
Алжир
- Воротарі: Лука Зідан (Гранада), Уссама Бенбут (УСМ Алжир), Мелвін Мастіл (Стад Ньон), Абделлатіф Рамдан (МК Алжир)
- Захисники: Рафік Белгалі (Верона), Самір Шергі (Париж), Райан Айт Нурі (Манчестер Сіті), Жауен Аджам (Янг Бойз), Айсса Манді (Лілль), Рамі Бенсебаїні (Боруссія Дортмунд), Зінеддін Белаїд (ЖС Кабілія), Ашреф Абада (УСМ Алжир), Мохамед Амін Тугай (Есперанс)
- Півзахисники: Набіль Бенталеб (Лілль), Хішем Будауї (Ніцца), Уссем Ауар (Аль-Іттіхад), Фарес Шаїбі (Айнтрахт Франкфурт), Ібрагім Маза (Баєр), Ясін Тітрауї (Шарлеруа), Раміз Зеррукі (Твенте)
- Нападники: Мохамед ель-Амін Амура (Вольфсбург), Надір Бенбуалі (Дьєр), Аділь Бульбіна (Аль-Духаїль), Фарес Геджеміс (Фрозіноне), Амін Гуїрі (Марсель), Аніс Хадж Мусса (Феєнорд), Ріяд Марез (Аль-Ахлі Джидда)
Тренер: Володимир Петкович
Австрія
- Воротарі: Александер Шлагер (Ред Булл Зальцбург), Патрік Пенц (Брондбю), Флоріан Вігеле (Вікторія Пльзень)
- Захисники: Давід Алаба (Реал Мадрид) Штефан Пош (Майнц 05), Філіпп Лінгарт (Фрайбург), Кевін Дансо (Тоттенгем Готспур), Філіпп Мвене (Майнц 05), Александер Прасс (Гоффенгайм), Марко Фрідль (Вердер Бремен), Міхаель Свобода (Венеція), Давід Аффенгрубер (Ельче)
- Півзахисники: Марсель Забітцер (Боруссія Дортмунд), Крістоф Баумгартнер (РБ Лейпциг), Флоріан Грілліч (Брага), Конрад Лаймер (Баварія Мюнхен), Ксавер Шлагер (РБ Лейпциг), Ніколас Зайвальд (РБ Лейпциг), Алессандро Шепф (Вольфсбергер), Романо Шмід (Вердер Бремен) Патрік Віммер (Вольфсбург), Карні Чуквуемека (Боруссія Дортмунд), Пауль Ваннер (ПСВ Ейндговен)
- Нападники: Марко Арнаутович (Црвена Звезда), Міхаель Грегорич (Аугсбург), Саша Калайджич (ЛАСК)
Тренер: Ральф Рангнік
Йорданія
- Воротарі: Язід Абулайла (Аль-Хуссейн), Нур Бані Аттія (Аль-Файсалі), Абдалла Аль-Фахурі (Аль-Вехдат).
- Захисники: Мохаммад Абу Хашиш (Аль-Карма), Абдалла Насіб (Аль-Завраа), Хусам Абу Дахаб (Аль-Файсалі), Язан Аль-Араб (ФК Сеул), Мо Абуалнаді (Селангор), Салім Обаїд (Аль-Хуссейн), Саед Аль-Росан (Аль-Хуссейн), Іхсан Хаддад (Аль-Хуссейн), Анас Бадаві (Аль-Файсалі).
- Півзахисники: Амер Джамус (Аль-Завраа), Нур Аль-Равабдех (Селангор), Раджаї Айєд (Аль-Хуссейн), Ібрагім Садех (Аль-Карма), Моханнад Абу Таха (Аль-Кува Аль-Джавія), Нізар Аль-Рашдан (Катар СК), Мохаммад Аль-Дауд (Аль-Вехдат).
- Нападники: Мохаммад Абу Зрайк (Раджа Касабланка), Алі Олван (Аль-Сайлія), Муса Аль-Таамарі (Ренн), Одех Аль-Фахурі (Пірамідс), Махмуд Аль-Марді (Аль-Хуссейн), Ібрагім Сабра (Локомотива Загреб), Алі Азайзе (Аль-Шабаб).
Тренер: Джамаль Селламі
Група K
Португалія
- Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Сілва (Спортінг), Рікарду Велью (Генчлербірлігі)
- Захисники: Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеус Нунес (Манчестер Сіті), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Ренату Вейга (Вільярреал), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Томаш Араужу (Бенфіка)
- Півзахисники: Рубен Невеш (Аль-Хіляль), Самуел Кошта (Мальорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
- Нападники: Жоау Феліш (Ан-Наср), Франсішку Трінкау (Спортінг), Франсішку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челсі), Рафаел Леау (Мілан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьєдад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду (Ан-Наср)
Тренер: Роберто Мартінес
ДР Конго
Воротарі: Тімоті Фаюлу (Ноа), Ліонель Мпасі (Гавр), Майк Еполо (Стандард)
Захисники: Аарон Ван-Біссака (Вест Гем), Жедеон Калюлу (АЕЛ), Жоріс Каємбе (Генк), Артюр Масуаку (Ланс), Стів Капуаді (Відзев), Роккі Буширі (Гіберніан), Аксель Туанзебе (Бернлі), Шансель Мбемба (Лілль), Ділан Батубінсіка (Лариса)
Півзахисники: Ноа Садікі (Сандерленд), Самюель Мутуссамі (Атромітос), Едо Каємбе (Вотфорд), Шарль Пікель (Еспаньйол), Натанаель Мбуку (Монпельє), Бріан Сіпенга (Кастельйон), Тео Бонгонда (Спартак), Ґаель Какута (Лариса)
Нападники: Мешак Елія (Аланьяспор), Фістон Маєле (Пірамідс), Седрік Бакамбу (Бетіс), Сімон Банза (Аль-Джазіра), Йоан Вісса (Ньюкасл)
Тренер: Себастьєн Десабр
Узбекистан
- Воротарі: Уткір Юсупов (Навбахор), Ботіралі Ергашев (Нефтчі Фергана), Абдувохід Нематов (Насаф)
- Захисники: Авазбек Улмасалієв (ОКМК), Жахонгір Урозов (Динамо Самарканд), Рустам Ашурматов (Естегляль), Умар Ешмуродов (Насаф), Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті), Абдулла Абдуллаєв (Дібба), Фаррух Сайфієв (Нефтчі Фергана), Хожіакбар Аліжонов, Шерзод Насруллаєв (обидва – Пахтакор), Бехруз Карімов (Сурхон)
- Півзахисники: Шерзод Есанов (Бухара), Оділ Хамробеков (Трактор Сазі), Акмал Мозговой (Пахтакор), Отабек Шукуров (Баніяс), Жамшид Іскандеров (Нефтчі Фергана), Азіз Ганієв (Ал Батаех)
- Нападники: Жалоліддін Машаріпов (Істіклол), Достонбек Хамдамов (Пахтакор), Остон Урунон, Ігор Сергєєв (обидва – Персеполіс), Азізбек Амонов (Динамо Самарканд), Елдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаєв (обидва – Істанбул)
Тренер: Фабіо Каннаваро
Колумбія
- Воротарі: Воротарі: Каміло Варгас (Атлас), Альваро Монтеро (Велес Сарсфілд), Давид Оспіна (Атлетико Насьональ)
- Захисники: Давінсон Санчес (Галатасарай), Джон Лукумі (Болонья), Єррі Міна (Кальярі), Вільєр Дітта (Крус Асуль), Даніель Муньйос (Крістал Пелес), Сантьяго Ар'яс (Індепендьєнте), Хоан Мохіка (Мальорка), Дейвер Мачадо (Нант)
- Півзахисники: Річард Ріос (Бенфіка), Джефферсон Лерма (Крістал Пелес), Кевін Кастаньйо (Рівер Плейт), Хуан Портілья (Атлетико Паранаенсе), Густаво Пуерта (Расінг Сантандер), Джон Ар'яс (Палмейрас), Хорхе Карраскаль (Фламенго), Хуан Фернандо Кінтеро (Рівер Плейт), Хамес Родрігес (Міннесота Юнайтед), Хамінтон Кампа (Росаріо Сентраль)
- Нападники: Хуан Ернандес (Бетіс), Луїс Діас (Баварія), Луїс Суарес (Спортинг), Андрес Гомес (Васку да Гама), Джон Кордоба (Краснодар)
Тренер: Нестор Лоренцо
Група L
Англія
- Воротарі: Дін Гендерсон (Крістал Пелес), Джордан Пікфорд (Евертон), Джеймс Траффорд (Манчестер Сіті)
- Захисники: Марк Геї, Джон Стоунз, Ніко О'Райлі (всі – Манчестер Сіті), Ден Берн, Валентіно Лівраменто (обидва – Ньюкасл), Езрі Конса (Астон Вілла), Джед Спенс (Тоттенгем), Джарелл Кванса (Баєр), Ріс Джеймс (Челсі)
- Півзахисники: Еберечі Езе, Деклан Райс (обидва – Арсенал), Джордан Гендерсон (Брентфорд), Джуд Беллінгем (Реал), Елліот Андерсон (Ноттінгем Форест), Коббі Мейну (Манчестер Юнайтед), Морган Роджерс (Астон Вілла)
- Нападники: Гаррі Кейн (Баварія), Букайо Сака, Ноні Мадуеке (обидва – Арсенал), Маркус Решфорд (Барселона), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Ентоні Гордон (Ньюкасл), Айвен Тоні (Аль-Ахлі Джидда)
Тренер: Томас Тухель
Хорватія
- Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Домінік Котарскі (Копенгаген), Івор Пандур (Халл Сіті)
- Захисники: Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Дує Чалета-Цар (Реал Сосьєдад), Йосіп Шутало (Аякс), Йосіп Станішич (Баварія), Марін Понграчич (Фіорентина), Крістіан Якіч (Аугсбург), Мартін Ерліч (Мідтьюлланд), Лука Вушкович (Гамбург)
- Півзахисники: Лука Модрич (Мілан), Маріо Пашалич (Аталанта), Нікола Влашич (Торіно), Лука Сучич (Реал Сосьєдад), Мартін Батуріна (Ком), Матео Ковачич (Манчестер Сіті), Петар Сучич (Інтер), Нікола Моро (Болонья), Тоні Фрук (Рієка)
- Нападники: Іван Перішич (ПСВ), Андрей Крамарич (Гоффенгайм), Анте Будімір (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо Сіті), Петар Муса (Даллас), Ігор Матанович (Фрайбург)
Тренер: Златко Даліч
Гана
- Воротарі: Лоуренс Аті-Зігі (Санкт-Галлен), Джозеф Ананг (Сент-Патрікс Атлетік), Бенджамін Асаре (Гартс оф Оук)
- Захисники: Аліду Сейду (Ренн), Йонас Аджетей (Вольфсбург), Абдул Мумін (Райо Вальєкано), Гідеон Менса (Осер), Абдул Рахман Баба (ПАОК), Джером Опоку (Істанбул), Коджо Пепра Оппонг (Ніцца), Деррік Луккассен (Пафос), Марвен Сеная (Осер)
- Півзахисники: Калеб Їренкі (Норшелланн), Томас Парті (Вільярреал), Абдул Фатаву (Лестер Сіті), Квасі Сібо (Ов'єдо), Еліша Овусу (Осер), Огюстін Боак'є (Сент-Етьєн),
- Нападники: Джордан Айю (Лестер Сіті), Брендон Томас-Асанте (Ковентрі Сіті), Антуан Семеньйо (Манчестер Сіті), Крістофер Бонсу Баа (Аль-Кадісія), Іньякі Вільямс (Атлетік Більбао), Камалдін Сулемана (Аталанта), Ернест Нуама (Ліон), Прінс Квабена Аду (Вікторія Пльзень)
Тренер: Карлос Кейрош
Панама
- Воротарі: Орландо Москера (Аль-Фейха), Луїс Мехія (Насьйональ), Сесар Самудіо (Маратон)
- Захисники: Майкл Мурільйо (Бешикташ), Хосе Кордоба (Норвіч), Сесар Блекмен (Зальцбург), Ерік Девіс (Пласа Амадор), Фідель Ескобар (Сапрісса), Андрес Андраде (ЛАСК), Родерік Міллер (Туран), Хорхе Гутьєррес (Депортіво Ла-Гуайра), Едгардо Фарінья (Нижній Новгород)
- Півзахисники: Анібаль Годой (Сан-Дієго), Адальберто Карраскілья (Пумас), Йоель Барсенас (Масатлан), Хосе Луїс Родрігес (Хуарес), Карлос Гарві (Міннесота Юнайтед), Крістіан Мартінес (Хапоель Іроні Кір'ят-Шмона), Сесар Яніс (Кобресаль), Альберто Кінтеро (Пласа Амадор), Асаріас Лондоньйо (Універсідад Католика Кіто)
- Нападники: Ісмаель Діас (Леон), Хосе Фахардо (Універсідад Католика Кіто), Сесіліо Вотермен (Універсідад Консепсьйон), Томас Родрігес (Сапрісса)
Тренер: Томас Крістіансен