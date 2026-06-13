Бразилія проти сенсаційного Марокко, шанс Катару та повернення Гаїті: анонс третього дня ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 входить у нову фазу. У третій ігровий день на Мундіалі свої стартові матчі проведуть одразу вісім збірних із груп B, C та D. Особливу увагу привертає старт на турнірі п'ятиразових чемпіонів світу – збірної Бразилії, яка зіграє проти одного з відкриттів ЧС-2022 Марокко. Крім того, Катар спробує здобути перші очки у матчі зі Швейцарією, а Австралія та Туреччина проведуть один із найрівніших поєдинків стартового туру.

Розклад матчів третього дня ЧС-2026

Насичена програма третього ігрового дня стартує пізно ввечері, центральний матч за участю Бразилії розпочнеться о першій годині ночі за київським часом, а ще дві зустрічі відбуватимуться вранці.

Субота, 13 червня

22:00. Катар – Швейцарія (Група B)

Неділя, 14 червня

01:00. Бразилія – Марокко (Група C)

04:00. Гаїті – Шотландія (Група C)

07:00. Австралія – Туреччина (Група D)

Катар – Швейцарія: чи зможуть азійці здивувати фаворита?

Перший матч дня відбудеться на "Левайс Стедіум" у Санта-Кларі, де Катар спробує успішно стартувати на своєму другому чемпіонаті світу поспіль.

Після домашнього Мундіалю-2022 катарці прагнуть довести, що їхня поява на світовій арені не була випадковістю. Тоді збірна стала першим господарем ЧС, який програв усі матчі групового етапу, а тому нинішній турнір є можливістю частково реабілітуватися.

Збірна Катару: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 56 місце

Сумарна вартість складу: €19,93 млн

Найдорожчий гравець: Акрам Афиф (Аль-Садд) – €8 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Альмоез Алі (Аль-Духаїль) – 55 голів

Гвардієць команди та рекордсмен в історії: Хасан Аль-Хайдос (Аль-Садд) – 167 матчів

Головний тренер: Хулен Лопетегі (59 років)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (2022)

Втім, суперник у Катару непростий. Швейцарія давно зарекомендувала себе як одна з найстабільніших європейських збірних, яка регулярно виходить до плейоф великих турнірів. Команда Мурата Якіна має значно сильніший кадровий потенціал та небезпідставно вважається фаворитом зустрічі.

Auf in die WM 2026 💪

C'est parti pour le Mondial 2026

Via al Mondiale 2026



📺 SRF 2, RTS 2, RSI La 2 pic.twitter.com/pnpK2vAKNq — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) June 13, 2026

Збірна Швейцарії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 19 місце

Сумарна вартість складу: €332,50 млн

Найдорожчий гравець: Йоган Манзамбі (Фрайбург) – €50 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Брель Емболо (Ренн) – 24 голи. Рекордсмен в історії: Алекс Фрай – 42 голи

Гвардієць команди та рекордсмен в історії: Граніт Джака (Сандерленд) – 146 матчів

Головний тренер: Мурат Якін (51 рік)

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1934, 1938, 1954)

Історія протистоянь Катару та Швейцарії

Команди мають лише одну очну зустріч. У листопаді 2018 року Катар сенсаційно переміг Швейцарію в товариському матчі з рахунком 1:0. Тож європейці мають шанс узяти своєрідний реванш уже на чемпіонаті світу.

14.11.2018. ТМ. Швейцарія – Катар 0:1

Бразилія – Марокко: чи зіпсують сенсаційні африканці дебют Анчелотті на ЧС?

Центральний матч дня відбудеться на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Ратерфорді (штат Нью-Джерсі), де у боротьбу вступить одна з головних фавориток турніру – збірна Бразилії.

Для "пентакампіонів" це буде перший офіційний матч на Мундіалі під керівництвом Карло Анчелотті. Для 67-річного фахівця цей ЧС стане першим у тренерській кар'єрі – до цього легендарний італієць працював виключно на клубному рівні.

Карло Анчелотті з гравцями збірної Бразилії Getty Images

Окрему увагу традиційно буде прикуто до Неймара, який залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії та одним із символів покоління. Для 34-річного нападника цей Мундіаль стане четвертим у кар'єрі.

Водночас ключовою атакувальною фігурою нинішньої команди є вінгер Реала Вінісіус Жуніор.

Hoje é dia de estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Hoje é o começo da nossa jornada rumo ao #hexa!



RODADA #1



⏰ 18H (EUA) • 19H (BRA)

🏟️ MetLife Stadium

📍 Nova Jérsei

📺 TV Globo, GE TV, Sportv, Cazé TV, SBT e NSports #BateNoPeito pic.twitter.com/pw46vxUAFo — brasil (@CBF_Futebol) June 13, 2026

Збірна Бразилії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 6 місце

Сумарна вартість складу: €928,20 млн

Найдорожчий гравець: Вінісіус Жуніор (Реал) – €140 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Неймар (Сантос) – 79 голів

Гвардієць команди: Неймар (Сантос) – 128 матчів. Рекордсмен в історії: Кафу – 143 матчі

Головний тренер: Карло Анчелотті (67 років)

Найвище досягнення на ЧС: чемпіон (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Марокко ж підходить до турніру вже не в статусі "темних конячок", а як одна з найнебезпечніших збірних. Африканська команда вже вразила футбольний світ на ЧС-2022, коли сенсаційно вийшла до півфіналу та завершила Мундіаль четвертою. Тепер настав час підтвердити амбіції.

Збірна Марокко: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 7 місце

Сумарна вартість складу: €447,70 млн

Найдорожчий гравець: Ашраф Хакімі (ПСЖ) – €80 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Аюб Ель-Каабі (Олімпіакос) – 35 голів

Гвардієць команди: Ашраф Хакімі (ПСЖ) – 96 матчів. Рекордсмен в історії: Нуреддін Найбет – 115 матчів

Головний тренер: Мохамед Уахбі (49 років)

Найвище досягнення на ЧС: 4 місце (2022)

Марокко підійде до гри з кадровою втратою: через ушкодження зустріч пропустить захисник ПСВ Анас Салах-Еддін. Участь Неймара також залишається під питанням – бразилець пропустив значну частину сезону.

Історія протистоянь Бразилії та Марокко

Команди зустрічалися тричі. Дві перемоги на рахунку Бразилії, одна – у Марокко. Востаннє суперники грали у 2023 році, коли марокканці сенсаційно перемогли бразильців – 2:1.

09.10.1997. ТМ. Бразилія – Марокко 2:0

16.06.1998. ЧС. Бразилія – Марокко 3:0

25.03.2023. ТМ. Марокко – Бразилія 2:1

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Гаїті – Шотландія: настав час написати нову історію

Третій матч дня прийматиме "Жилетт Стедіум" у Фоксборо (штат Массачусетс), де відбудеться дебютне в історії протистояння між Гаїті та Шотландією.

Для Гаїті це лише другий чемпіонат світу в історії та перший із 1974 року. Карибська збірна вважається аутсайдером групи, однак уже сам вихід на Мундіаль став для команди великим досягненням.

Збірна Гаїті: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 83 місце

Сумарна вартість складу: €55,90 млн

Найдорожчий гравець: Вілсон Ісідор (Сандерленд) – €18 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Дакенс Назон (Естеглал) – 44 голи

Гвардієць команди: Джоні Пласід (Бастія) – 81 матч. Рекордсмен в історії: Еммануель Санон – 100 матчів

Головний тренер: Себастьєн Міньє (53 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1974)

Шотландія повернулася на чемпіонат світу вперше за 28 років і спробує нарешті подолати прокляття групового етапу – команда жодного разу в історії не виходила у плейоф.

Збірна Шотландії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 40 місце

Сумарна вартість складу: €170,25 млн

Найдорожчий гравець: Скотт Мактоміней (Наполі) – €40 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Джон Макгінн (Астон Вілла) – 20 голів. Рекордсмени в історії: Денніс Лоу та Кенні Далгліш – по 30 голів

Гвардієць команди: Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 94 матчі. Рекордсмен в історії: Кенні Далгліш – 102 матчі

Головний тренер: Стів Кларк (62 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)

Історія протистоянь Гаїті та Шотландії

Збірні Гаїті та Шотландії раніше ніколи не зустрічалися. Матч ЧС-2026 стане першою очною грою в історії команд.

Австралія – Туреччина: прихований топ-матч дня

Завершуватиме програму третього ігрового дня матч у канадському Ванкувері на "БіСі Плейс", де зустрінуться Австралія та Туреччина.

Попри не найгучнішу афішу, цей матч може стати одним із найрівніших у стартовому турі. Обидві збірні стабільно виступають на великих турнірах, а Туреччина навіть здобувала бронзу чемпіонату світу.

Водночас Австралія традиційно небезпечна своєю дисципліною та організованістю.

Behind the scenes of the FINAL training session before your #Socceroos’ first match of the 2026 #FIFAWorldCup 💚💛



🇦🇺 v 🇹🇷 - 13.6.26 - 9:00pm local

🇦🇺 v 🇹🇷 - 14.6.26 - 2:00pm AEST



📱💻📺 Live on SBS & SBS On Demand pic.twitter.com/lZTlFd4XgL — CommBank Socceroos (@Socceroos) June 13, 2026

Збірна Австралії: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 27 місце

Сумарна вартість складу: €77,45 млн

Найдорожчий гравець: Алессандро Чиркаті (Парма) – €12 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Метью Лекі (Мельбурн Сіті) – 14 голів. Рекордсмен в історії: Тім Кехілл – 49 голів

Гвардієць команди: Метью Раян (Леванте) – 104 матчі. Рекордсмен в історії: Марк Шварцер – 109 матчів

Головний тренер: Тоні Попович (52 роки)

Найвище досягнення на ЧС: 1/8 фіналу (2006, 2022)

Найдорожчий футболіст "Місячних зірок" Арда Гюлер уже зараз вважається головною надією турецької збірної та потенційним героєм турніру.

Арда Гюлер Getty Images

Збірна Туреччини: що треба знати

Рейтинг ФІФА: 23 місце

Сумарна вартість складу: €473,70 млн

Найдорожчий гравець: Арда Гюлер (Реал) – €90 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Хакан Чалханоглу (Інтер) – 22 голи. Рекордсмен в історії: Хакан Шукюр – 51 гол

Гвардієць команди: Хакан Чалханоглу (Інтер) – 106 матчів. Рекордсмен в історії: Рюштю Речбер – 120 матчів

Головний тренер: Вінченцо Монтелла (51 рік)

Найвище досягнення на ЧС: 3 місце (2002)

Історія протистоянь Австралії та Туреччини

Збірні зустрічалися лише двічі – обидва товариські матчі відбулися у 2004 році й завершилися перемогами Туреччини.

21.05.2004. ТМ. Австралія – Туреччина 1:3

24.05.2004. ТМ. Австралія – Туреччина 0:1

Третій день ЧС-2026 обіцяє бути насиченим: у гру вступає Бразилія, Марокко спробує повторити сенсацію трирічної давнини, а Катар і Швейцарія відкриють боротьбу за важливі очки у групі B.