Катар та Швейцарія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі B

У суботу, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи B, у якому збірна Катару зіграє проти Швейцарії.

Команди вже визначилися зі стартовими складами.

Катар: Абунада, Ро, Лайє, Ґабер, Аль-Уї, Ахмед, Хухі, Мадібо, Жуніор, Афіф, Абдурізаг.

Швейцарія: Кобель, Ельведі, Аканджі, Родрігес, Закарія, Фройлер, Джака, Ебішер, Емболо, Ндой, Варгас.

Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Катар – Швейцарія, з якою ви можете ознайомитися за посиланням

Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому одні з господарів турніру американці розгромили збірну Парагваю.