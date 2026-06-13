Катар та Швейцарія назвали стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі B
У суботу, 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться матч 2-го туру групи B, у якому збірна Катару зіграє проти Швейцарії.
Команди вже визначилися зі стартовими складами.
Катар: Абунада, Ро, Лайє, Ґабер, Аль-Уї, Ахмед, Хухі, Мадібо, Жуніор, Афіф, Абдурізаг.
Швейцарія: Кобель, Ельведі, Аканджі, Родрігес, Закарія, Фройлер, Джака, Ебішер, Емболо, Ндой, Варгас.
Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. В Україні наживо гру транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Катар – Швейцарія, з якою ви можете ознайомитися за посиланням
Нагадаємо, що в ніч з 12 на 13 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 1-го туру групи В, у якому одні з господарів турніру американці розгромили збірну Парагваю.