Люка Ернандес: Мбаппе змусить замовкнути всіх критиків
Захисник збірної Франції Люка Ернандес впевнений у тому, що чемпіонат світу 2026 року буде вдалим для зіркового форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе.
Слова Ернандеса наводить L'Equipe.
"Усі ви його знаєте: він інший, він винятковий. Коли ти Кіліан Мбаппе, на тебе дивляться набагато уважніше, усі стежать за тим, що ти робиш за межами поля.
Він на 100% мотивований розпочати цей чемпіонат світу. Я не був присутній під час підготовки, але мені сказали, що він чудово підготувався. Він змусить замовкнути усіх критиків, які виступали протягом цього сезону", – заявив захисник.
Раніше сам Мбаппе поділився очікуваннями від ЧС-2026. Зазначимо, що збірна Франції на чемпіонаті світу-2026 зіграє у групі I. Її суперниками стануть Сенегал, Норвегія та Ірак.