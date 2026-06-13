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Люка Ернандес: Мбаппе змусить замовкнути всіх критиків

Олег Дідух — 13 червня 2026, 15:10
Люка Ернандес: Мбаппе змусить замовкнути всіх критиків
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Захисник збірної Франції Люка Ернандес впевнений у тому, що чемпіонат світу 2026 року буде вдалим для зіркового форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе.

Слова Ернандеса наводить L'Equipe.

"Усі ви його знаєте: він інший, він винятковий. Коли ти Кіліан Мбаппе, на тебе дивляться набагато уважніше, усі стежать за тим, що ти робиш за межами поля.

Він на 100% мотивований розпочати цей чемпіонат світу. Я не був присутній під час підготовки, але мені сказали, що він чудово підготувався. Він змусить замовкнути усіх критиків, які виступали протягом цього сезону", – заявив захисник.

Раніше сам Мбаппе поділився очікуваннями від ЧС-2026. Зазначимо, що збірна Франції на чемпіонаті світу-2026 зіграє у групі I. Її суперниками стануть Сенегал, Норвегія та Ірак.

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Люка Ернандес Чемпіонат світу-2026 з футболу

Люка Ернандес

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