Анчелотті: Гра проти Марокко буде дуже видовищною

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Марокко.

Слова фахівця наводить Globo.

"У Марокко дуже сильна команда, у них висококласні гравці, багато з яких виступають у Європі та досягають значних успіхів. Ми дуже поважаємо цю команду. Гадаю, гра буде дуже видовищною. У Марокко дуже організована команда, майстерна з усіх боків. Ми повинні показати ідеальну гру в усіх аспектах, не забуваючи ні про оборону, ні про атаку, ні про перехідні фази.

Нам потрібно бути дуже пильними в обороні та добре діяти при стандартних ситуаціях, і в нас є сильні гравці в цьому аспекті. У сучасному футболі немає слабких команд. Марокко — одна з найкращих збірних в Африці. Не хочу розмірковувати про те, чи є вони фіналістами чи чемпіонами Кубка Африки, але це дуже добре підготовлена і сильна команда", – заявив італієць.