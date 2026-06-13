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Анчелотті: Гра проти Марокко буде дуже видовищною

Олег Дідух — 13 червня 2026, 16:13
Анчелотті: Гра проти Марокко буде дуже видовищною
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті поділився очікуваннями від матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Марокко.

Слова фахівця наводить Globo.

"У Марокко дуже сильна команда, у них висококласні гравці, багато з яких виступають у Європі та досягають значних успіхів. Ми дуже поважаємо цю команду. Гадаю, гра буде дуже видовищною. У Марокко дуже організована команда, майстерна з усіх боків. Ми повинні показати ідеальну гру в усіх аспектах, не забуваючи ні про оборону, ні про атаку, ні про перехідні фази.

Нам потрібно бути дуже пильними в обороні та добре діяти при стандартних ситуаціях, і в нас є сильні гравці в цьому аспекті. У сучасному футболі немає слабких команд. Марокко — одна з найкращих збірних в Африці. Не хочу розмірковувати про те, чи є вони фіналістами чи чемпіонами Кубка Африки, але це дуже добре підготовлена і сильна команда", – заявив італієць.

Матч між Бразилією та Марокко відбудеться в ніч з 13 на 14 червня, початок – о 1:00 за Києвом. Раніше стало відомо, що матч пропустить Неймар, який ще не відновився після травми.

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