Англійській арбітр пропустить матч ЧС-2026 Кот-д'Івуар – Еквадор через травму

Англійський арбітр Майкл Олівер не зможе обслуговувати свій перший матч на чемпіонаті світу 2026 року через отримане ушкодження.

Про це повідомляє BBC.

Фахівець мав працювати на поєдинку групи Е між Кот-д'Івуаром та Еквадором у Філадельфії, проте його замінить француз Франсуа Летексьє. Інформації про його травму наразі немає.

Олівер, який працює в Англійській Прем'єр-лізі з 2010 року та судив матчі ЧС-2022 та Євро-2024, очікує на повернення найближчими днями.

Для чемпіонату світу 2026 року ФІФА залучила 52 головних арбітрів, серед яких є ще один англієць Ентоні Тейлор, а також 88 асистентів та 30 відеосуддів.

Нагадаємо, що американські прикордонники відмовили сомалійському арбітру Омар Абдулкадір Артану в допуску на територію США. Сомалі входить до переліку держав, на які в США поширюються обмеження на в'їзд.

Пізніше ФІФА підтвердила, що він не зможе обслуговувати матчі чемпіонату світу 2026 року.