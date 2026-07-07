Колишній наставник Роналду стане новим головним тренером збірної Португалії – ЗМІ

71-річний фахівець Жорже Жезуш очолить збірну Португалії.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, він є основним кандидатом Федерації футболу Португалії. Очікується, що він готуватиме команду до чемпіонату Євро-2028 та домашнього для "червоно-зелених" мундіалю-2030.

Варто зазначити, що фахівець вже працював з головною зіркою португальської команди Кріштіану Роналду, коли очолював саудівський Аль-Наср упродовж сезону-25/26.

За цей час команда виграла чемпіонат, після чого наставник покинув клуб. Він заявляв, що прийняв колектив лише для того, щоб допомогти Роналду виграти свій перший трофей у складі "Лицарів Неджду".

Нагадаємо, що після вильоту Португалії з чемпіонату світу-2026 від Іспанії в 1/8 фіналу Роберто Мартінес заявив, що покидає посаду головного тренера після трьох років роботи.

Зауважимо, що на цьогорічному мундіалі команда Мартінеса зазнала мінімальної поразки від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу плейоф та закінчила свій шлях на турнірі. Автором єдиного забитого голу став Мікель Меріно.

Додамо, що найкращим гравцем матчу визнали хавбека "Фурії Рохи" Родрі.