Це перетнуло червону лінію: УЄФА не згоден з рішенням ФІФА скасувати дискваліфікацію Балогуна

УЄФА висловив подив та назвав незрозумілим рішення ФІФА скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, зазначивши, що ці дії футбольної організації перетнули червоні лінії чесності футболу.

Відповідна заява розміщена на сайті організації.

"Вчорашнє рішення призупинити на випробувальний термін у один рік застосування автоматичної дискваліфікації на один матч після винесення червоної картки гравцеві Фоларіну Балогуну перетнуло червону лінію. Футбол, як і будь-який інший вид спорту, ґрунтується на правилах, які є основою чесної, справедливої та прозорої конкуренції. Іноді правила допускають різні тлумачення. У цьому випадку — ні".

Союз європейських футбольних асоціацій заявив, що ухвала відсторонення гравця не потребує додаткового схвалення з боку спортивних організацій, й це порушує правило чесності щодо інших гравців на чемпіонаті світу-2026, які вже відбули терміни дискваліфікації.

"Мінімальна автоматична дискваліфікація на один матч після отримання червоної картки не є дискреційним рішенням і не вимагає ухвалення рішення компетентним органом для її застосування. Це принцип, закріплений у регламенті, який не може бути предметом винятків, тим більше в розпалі турніру, де кілька інших гравців опинилися в такій самій ситуації й регулярно відбували свої дискваліфікації".

УЄФА визнав це рішення невиправданим та вказав, що воно може негативно позначитись на подальших футбольних змаганнях, оскільки кожен буде вимагати подібне розв'язування проблем для себе.

"Коли дотримання правил більше не гарантується тими, хто їх охороняє, під загрозою опиняється чесність гри, а авторитет змагань підривається. Крім того, таке рішення створює прецедент у поточному турнірі, де подібні ситуації відтепер вимагатимуть однакового підходу, що негативно позначиться на змаганні. Футбол є найулюбленішим видом спорту у світі, оскільки це прекрасна гра, і йому довіряють, бо він грається скрізь за однаковими правилами. Жоден турнір ніколи не є ізольованим явищем, а якщо мова йде про чемпіонат світу, він має силу спричинити як позитивні, так і негативні наслідки для гри в цілому. Ми висловлюємо своє здивування щодо такого безпрецедентного, незрозумілого та невиправданого рішення".

Нагадаємо, що Балогун отримав пряму червону картку за грубий фол проти центрального захисника Таріка Мухаремовича у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії і Герцеговини (перемога 2:0).

Він мав пропускати матч проти Бельгії, проте ФІФА скасувала його дискваліфікацію, за що отримала подяку від президента США Дональда Трампа та критику від збірної Бельгії.

Зазначається, що Білий дім попередньо звертався до ФІФА з проханням переглянути відсторонення Балогуна. Утім, сама футбольна організація наголошує, що адміністрація президента США не мала впливу на рішення скасувати дискваліфікацію гравця.

Водночас лідер збірної США Крістіан Пулішич розцінює це рішення як справедливе та вважає покарання у вигляді дискваліфікації на один матч надто суворим для Балогуна.